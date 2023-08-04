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Від королів до мутантів: що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
4 серпня, 2023 п'ятниця
19:02
Кіно Мег 2: Западина

Від фільму про те, як інфантильні мрії руйнують життя, до стрічки, знамениті герої якої уже давно - всесвітньо впізнаваний бренд

Початок серпня не запропонував якихось особливих кінохітів. Але вкотре продемонструємо найвищий ступінь людської мудрості – попри все зберігати спокій. І оберемо свій перелік фільмів із того, що знаємо. І раптом упіймаємо себе на думці, що 4 позиції з 5 цього разу стосуються підлітків та дорослішання, хоч мають значно ширшу проблематику і розраховані на значно ширшу аудиторію. Отож традиційна і цього разу специфічна добірка фільмів на вихідні від "Еспресо" 

"Королі репу"

У кінотеатрах з 3 серпня

Королі репу

Нова стрічка режисера Мирослава Латика "Королі репу", проект якої переміг на 11-му конкурсному відборі Держкіно, а відтак отримав державне фінансування, і яка стала переможцем у номінації Monte Visentin на італійському кінофестивалі фільмів для дітей та підлітків Vvfilmf. Фільм дуже яскраво нагадає про 90-ті усім, хто їх пережив. А для тих, хто народився уже згодом, закцентує: за все в житті доводиться відповідати, малі переступи породжують великі. І то в такій формі, що в підсумку здатні зруйнувати долю.

За сюжетом Казан (Михайло Дзюба) щойно закінчив школу у своєму селі. Варіантів, як далі будувати своє життя, чимало. Однак найпривабливіший, на думку хлопця – стати репером. Разом із другом (Антон Вельбой) він пише тексти та музику і мріє про велику сцену. А ще - потребує грошей. Погодившись на швидкий заробіток, Казан і передбачити не міг,  що зіскочити з того "поїзда" буде непросто. Або й узагалі неможливо.

Свої пісні для "Королів репу" написали Kalush, Kazka та Krechet, а  композитором та саундпродюсером фільму став український музикант Cepasa.

У головних ролях Михайло Дзюба, Антон Вельбой (WELLBOY), Ірма Вітовська, Карина Химчук, Юрій Кулініч, Дмитро Хом’як, Андрій Борис

"Мег 2: Западина"

У кінотеатрах з 3 серпня

Мег 2: Западина

Є люди, які жити не можуть без жахастиків. Отож цей - саме для них. Не переконана, що в цій стрічці (яку, як і перший фільм "Мег" (2018), зняли за романом Стіва Альтена) варто шукати особливих глибин, але режисерські знахідки - можливо. Приміром, погляд на світ з пащі акули, яка готова зжерти чергову жертву. Ну і звісна річ, Джейсон Стейтем харизматичний, як завше.

Отож головний герой фільму Джонас Тейлор присвятив своє життя вивченню підводного світу. Колись він починав з того, що працював водолазом-рятувальником, а нині очолює велику дослідницьку місію, занурюючись разом з колегами якнайглибше, щоб довідатися більше про найглибші западини на океанічному дні. Однак одного разу він втрачає контроль над подіями. Його команда стикається з наслідками некерованого видобування корисних копалин. Протизаконна діяльність жадібних до грошей видобувачів призвела до порушення тонкого балансу. І тепер людству загрожує не бачена до того небезпека.

У головних ролях: Джейсон Стейтем, Ву Джинг, Сієнна Ґілорі, Пейдж Кеннеді, Кліфф Кертіс, Рон Смуренбург, Серхіо Періс-Менчета

"Загублені квіти Еліс Гарт" (серіал)

На Prime з 4 серпня

Загублені квіти Еліс Гарт

Семисерійний телевізійний мінісеріал виробництва Amazon Studios, заснований на романі австралійської письменниці Голлі Рінгленд. Сценарій написала Сара Ламберт Зняла серіал Глендін Айві.

У 9 років Еліс Гарт втрачає батьків у таємничій пожежі та вимушена переїхати до своєї бабусі Джун на квіткову ферму Торнфілд. Там на дівчинку чекає багато похмурих таємниць про неї та минуле її родини. Кінорозповідь охоплює не лише час дитинства еліс, а й перетворення її з дівчинки у жінку. 

Як написала про цю сімейну драму, яка відбувається на фоні вражаючого австралійського ландшафту,  Нью-Йорк Таймс, "Загублені квіти Еліс Гарт" - нагадування про те, що мелодрама може бути не тільки різновидом мильної опери чи різновидом соціальної критики без гумору, а й витонченою, зворушливою і яскраво атмосферною та дарувати задоволення не менше за жоден інший стиль оповіді. 

У ролях Сігурні Вівер, Алісія Дебнем-Кері, Аліла Браун, Ашер Кедді та ін.

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"Пси з резервації" ( або "Псяри резервації") 3 сезон

На Hulu з 2 серпня

Пси з резервації

Третій  і останній сезон телевізійного серіалу про корінних мешканців Америки, який створили Стерлін Харджо та Тайка Вайтіті для FX Productions. Нагадаємо, що це перший серіал, майже усі творці та актори якого мають інідіанське коріння.

У серіалі йдеться про розмаїті проблеми дорослішання чотирьох приятелів з індіанського селища в Оклахомі, яке відбувається на фоні розмаїтих місцевих соціальних проблем. Однак це не похмура реклама, яка на ширшу аудиторію. висвітлює місцеві проблеми. А шоу з задіянням почуття гумору, що дає відчуття перебування не на уроці, а присутності при цікавій розмові. 

У ролях: Д’Фарао Ун-А-Тай, Девері Джейкобс, Пауліна Алексіс, Лейн Фектор, Елва Гуерра, Сара Подемскі, Метті Кардаропл, Кірк Фокс, Зан Маккларнон

"Підлітки-мутанти Черепашки-ніндзя: Погром мутантів"

У кінотеатрах з 2 серпня

Підлітки-мутанти Черепашки-ніндзя: Погром мутантів

Знамениті черепашки уже давно стали всесвітньо впізнаваним брендом, а тому кожна новинка про них - це завжди гарантована увага і популярність. У такому випадку стрічка уже отримала високі рецензії щодо стилю анімації фільму, озвучки та сценарію. Отож перегляд - саме те, що добре зайде гарячої серпневої пори.

Як повідомляють у кінотеатрі, пригодницька фантастика "Підлітки-мутанти Черепашки-ніндзя: Погром мутантів" - це нова історія про антропоморфних черепах, які борються зі злочинністю Нью-Йорка. Уперше персонажі з’явились на сторінках коміксів у 1984 році. Кевін Істман та Пітер Лерд планували висміювати усі стереотипи тогочасних сюжетів. Шалена популярність героїв змінила їхній задум та вони почали серію коміксів, які виходили до 2014 року. Ідейним натхненником та сценаристом нового фільму став Сет Роген. Для озвучування головних героїв він запросив підлітків. Хлопці записували свої голоси одночасно, разом знаходячись у одному студійному приміщенні, а не по одному без взаємодії між собою, як це відбувається у більшості проєктів.

Отож "четверо братів-черепашок колись потрапили у певну субстанцію, що претворила їх на мутантів та наділила суперсилою. Хлопцям набридло переховуватись від світу людей у каналізації Нью-Йорку і вони вирішили завоювати довіру жителів міста, звершуючи героїчні вчинки".

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