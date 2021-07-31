Від коронавірусу повністю вакциновано понад 2 млн українців, - МОЗ
Понад 2 млн українців отримали два щеплення та повністю провакциновані від COVID-19
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у facebook.
За добу 30 липня 2021 року проти COVID-19 вакциновано 150 080 людей. Одну дозу отримали 88 219 осіб, повністю імунізовані - 61 861.
Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 525 850 людей, з них отримали одну дозу – 3 525 848, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 000 356 осіб. Загалом в Україні проведено 5 526 204 щеплення.
- Нагадаємо, 30 липня Міністерство охорони здоров'я дозволило щепити вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech від COVID-19 дітей з 12 років.
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