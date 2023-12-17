Від "маленької бджілки" у Чернівцях до московської еліти й назад: про діяльність Аліни Гросу під час повномасштабної війни

Початок кар’єри

Аліна Гросу народилася у Чернівцях у 1995 році. Її мати була медсестрою, а батько спочатку мав свою фірму, а згодом став депутатом. Співачкою дівчинка мріяла стати з самого дитинства. У три роки вона взяла участь у конкурсі "Міні міс Україна" та отримала титул "Маленька панночка-талант". Ще за рік з’явилася на екранах зі своїм першим відеокліпом на пісню "Лето".

Зокрема популярність їй принесла після "Бджілка". Надалі навіть у дорослому віці Аліну називають бджілкою.

У 2001 році Аліна Гросу отримала титул "Дитина року". На сцені її побачила відома співачка Ірина Білик, з якою вони почали тісну співпрацю. Аліна називає її хрещеною матір’ю та найближчою людиною у своєму житті, крім батьків.

У сім років розпочала професійну кар’єру в Києві та співпрацю з відомими музикантами. У підлітковому віці змінила зачіску та експериментувала з одягом, роблячи його все відвертішим. У 13 років Гросу в рамках свого сольного туру дала концерти у 22 містах України. А у 16 - з аншлагом виступила у Жовтневому Палаці Києва.

Починаючи з 2007 року, почала випускати ряд пісень на російській мові, які стали хітами. Серед них "Хочу я баса", "Вспоминать" і "Последняя ночь". Тоді ж вона і заграла одну із перших ролей - Червона шапочка у мюзиклі "Дуже новорічне кіно, або Ніч у музеї".

2009 року Гросу випустила пісню "Мокрые ресницы", кліп до якої зняв Алан Бадоєв. Пісня стала хітом і займала перші музичні чарти.

Після того, як у 2010 році Аліна екстерном закінчила 11-й клас Печерської гімназії №75, вступила до Київської Академії естрадного та циркового мистецтва імені Утьосова на факультет музичного мистецтва.

Фото: Скрін

З 2000 до 2010 роки найпопулярнішим, золотим альбомом став "Море волнуется". Загалом Гросу випустила 7 альбомів і понад 40 кліпів. Вона багато разів була лауреаткою "Пісні року". Співачка виграла першу премію на музичному фестивалі "Пісенний Вернісаж". Крім того, Аліна знімається у кіно.

У 2013 році здобула перемогу в премії "Фаворити успіху" в номінації Молодий талант року.

Переїзд до Росії

У 15 років артистка вирушила до Москви, де вступила до університету кінематографії. Проте за чотири роки, у 2014-му, їй довелося тимчасово повернутись на Батьківщину, бо її мати була кандидаткою у народні депутати України. Щоб уникнути неприємних наслідків, Аліна покинула Росію. А після того, як її мати програла, дівчина знову вирушила до Москви.

У столиці країни-терористки дівчина зустріла Григорія Лепса, який став її ментором, а згодом підтримав політику Путіна та засудив Майдан. Гросу змінює імідж та стає білявкою. Подейкували, що дівчина робила пластичні операції, проте ці чутки вона спростовує.

Фото: instagram alina_grosu

Молода українська співачка у вересні того ж року заявила, що вирішила залишити навчання у театральному виші Росії й поїхати до Америки вчитися у режисерській академії.

"Я зараз знімаюся в українських фільмах, їх, до речі, купує Росія і там теж демонструє. Одначе, я свою країну не проміняю. Я поїду до наших, підтримувати наших. У моїй ситуації буде негарно, якщо я там залишусь. Навіть якщо у мене там родичі, які мене дійсно люблять, і яких я люблю", - заявила співачка.

Гросу розповіла, що її батько, депутат міської Чернівецької ради, купував автомобілі для зони АТО: "Дуже підтримує країну і наших героїв".

У вересні 2015 року зірка похизувалася, як працює над російським проєктом "Надбання республіки" та захоплюється артистами-рашистами.

"Дуже цікаву передачу знімаємо "Надбання республіки" про Лепса", - написала Гросу.

Окрім цього, Аліна повідомила, що перебуває в компанії "геніальних людей" та назвала російську естраду "нашою" - авторів пісень Лепса: "Вау! Зліва від мене автор пісні - "Рюмка водки", їй цього року, також як і мені, виповнилося 20 років. А праворуч - автор пісні "Самый лучший день". Просто геніальні люди, які потрапили в неймовірну історію нашої музики, нашої естради".

Проте уже у 2017 році Гросу розірвала стосунки з Лепсом через розбіжність поглядів. Того року Аліна змінина музичний напрямок та випустила низку танцювальних синглів: "Хочу я баса", "Вспоминать", "Последняя ночь". Успіх композицій підкріпився скандальними відеороботами.

Початок 2018-го ознаменувався випуском нового синглу "Ложь" і релізом 6-го студійного альбому "БАС".

З листопада того ж року співачка розпочинає кар'єру під новим сценічним псевдонімом GROSU та презентує сингл "Дикая". Ребрендинг артистки супроводжується зміною іміджу на менш відвертий та поверненням у ліричну музику.

На початку 2019 року вона представила ще дві пісні з майбутнього альбому - VOVA і "Любила". А також GROSU випустила нову версію свого легендарного хіта, який отримав назву "Бджілка 2.0". Уперше оновлений хіт був виконаний на її сольному концерті в Одесі.

"Це моя вдячність пісні, якій вже 22 роки. Я ціную "Бджілку". Іноді мене дратувало, що всі хотіли її почути, але я зрозуміла її значення для мого життя. Нова "Бджілка" - це новий погляд на її сенс і звучання. Я давно мріяла зробити її зовсім інакшою, і, здається, у мене вийшло", - розповіла Гросу.

Також вона зіграла у серіалі "Таємне кохання".

Відзначимо, що в ці роки зірка час від часу бувала в Україні.

У 2019 році трек VOVA став "Піснею року" в Музичній платформі, а у 2020 - її сингл "Голый король". Наступного ж року здобула премію в Українській пісні року за "Рушничок".

Повернення зірки до України

У 2020 році Аліна знову переїхала на Батьківщину. Під час локдауну зірка розпочала вести свій кулінарний блог в Іnstagram.

GROSU представила танцювальний бенгер "Малиновые губы", де вона втілила образ Круелли. Цю композицію співачка виконала двічі на біс в Одесі 2021 року улітку.

Восени зірка вирушила до Всеукраїнського туру зі своєю новою програмою "Непереможна". Концерти відбулися у великих містах України, зокрема Дніпро, Харків, Миколаїв, Полтава та Херсон, де зібрала повні зали. Фіналом першої частини туру став великий концерт у Києві 23 листопада у Палаці "Україна", де прийшло близько 4000 глядачів, зала була заповнена.

Наприкінці 2021 року артистка представила пісню "Роттердам" з епатажним українським блогером Олегом Машуковським.

Ініціатором дуету стала сама Аліна. За словами блогера-мільйонника, він погодився на колаборацію одразу: "Цей трек дуже підходить до мого репертуару. Прямої провокації в пісні ні, але він завуальований. Я людина досить-таки провокаційна, тому закохалася в цю пісню відразу. Це справжня молитва пристрасної ночі".

Тоді GROSU випускала багато пісень саме російською мовою, проте у 2021 виходять "Міріада" та оновлену "Новорічну", яку переспівала українською.

Того ж року відбулися прем'єри у двох серіалах "Испытание", де Гросу зіграла Світлану та "Спасти Веру", де вона була Ніною.

Також виконавиця з’явилася у новорічному "Дизель шоу", "Першому зимовому шоу" Михайла Поплавського й мала корпоративи у столиці, Кривому Розі та інших містах України.

На початку 2022 року співачка увійшла в топ-12 найуспішніших особистостей України та стала обличчям календаря статусних людей року.

"Ми щороку обираємо 12 успішних, впевнених в собі, STATUSних осіб країни, які знають чого хочуть. Приємно, що цього року серед них талановита Аліна Гросу", - написало видання.

У Києві тривало знімання 8-серійного серіалу "Вероніка", в якому Гросу грала зі своїм тодішнім хлопцем, російським актором Романом Полянським. У січні вони разом відпочивала в Буковелі, а 2 лютого удома в Чернівцях зустрічали "Світське життя" з Катериною Осадчою.

Де Гросу зустріла повномасштабне вторгнення

28 лютого 2022 року вона написала емоційний допис в Instagram, що не виїжджала з країни та допомагає переселенцям: "Дорога моя країно! Ми цілою сім’єю зараз перебуваємо в Україні! Ми нікуди не виїжджали, бо ми потрібні зараз саме тут! У нас є серце і є нескінченне бажання зробити все можливе, щоб всі ми мали мирне небо над головою, були живі та в безпеці! Моє серце розривається від того, що я не можу кожного з вас вивести. Я можу і допомагаю біженцям з поселенням вже третій день".

У квітні вона розповіла в Instagram-stories, що готує для переселенців салати, вареники, голубці. Також допомагає знайти прихисток у Чернівцях.

"У цей, дуже тяжкий для нас час, потрібно кожному допомагати, потрібно бути корисним для суспільства. Ми готуємо, ми годуємо переселенців, займаємося благодійністю. І я пишаюся тим, що мої друзі, моя сім’я, мої знайомі - ніхто не сидить осторонь. Всі займаються справою. І я пишаюся тим, що ми стали одним цілим, ми сильнішими. Разом ми можемо подолати абсолютно все", - поділилася Аліна.

Фото: Скрін

У День вишиванки українська співачка презентувала нову композицію "Кохала". Це перша її пісня під час повномасштабного вторгнення РФ. Нині GROSU не випускала російськомовних треків.

У червні співачка виклала допис, де розповіла, що мала б у цей час бути у Сумах, Маріуполі, Херсоні та продовжувати тур по Україні: "Дуже боляче, що це не можливо. Хочеться бути поряд і особисто підтримувати".

30 вересня у День усиновлення дітей в Україні GROSU випустила новий сингл "Лужок" і незвичайне артвідео про сімейні цінності.

"Сьогодні багато дітей, які залишилися без сім’ї не по своїй вині, потребують турботи й захисту в цей нелегкий час для нас усіх. У моєму новому артвідео я показала історію про те, як дитина знаходить своїх нових батьків, свою нову родину, попри всі труднощі та перешкоди. Це особливе відео, воно повністю зроблене вручну з пластиліну дитячими руками української студії SOVAanima під керуванням художника Вадима Болдурат", - написала вона.

Це була її перша пісня після того, як Аліна була змушена зробити перерву через проблеми зі здоров’ям. А вже 17 жовтня зірці зробили операцію, проте подробиць вона не розповіла. Нагадаємо, про проблеми зі здоров'ям співачки, стало відомо ще в липні. Вона потребувала госпіталізації через нерви. У серпні виконавиця знову опинилася у стаціонарі.

На тлі чуток про розрив з російським актором Романом Полянським вона випустила нову пісню "Самотня зима", яку присвятила всім жінкам, які зазнають труднощів.

"Сьогодні мій настрій і настрій людей не дуже святковий. Проте, ми маємо триматися, ми вистоїмо і в нас це вийде. Свято має бути в будь-які часи, навіть найважчі. Святкові пісні підтримують силу духу, настрій і емоції людей, не дають падати. Але, я завжди випускаю пісні, які передають мої почуття. Можливо я не так багато говорю, але в моїх піснях можна почути набагато більше про моє життя. Тому, цього разу я презентую найдушевнішу композицію", - сказала артистка.

Ця пісня також може бути підказкою про те, що Гросу дійсно розлучилася з Полянським, але не хоче цього оголошувати.

Тогоріч у грудні Аліна повідомила, що переїхала до Лос-Анджелеса, аби удосконалити свої професійні навички у США. Співачка отримала критичні відгуки на цю новину. Деякі фани не зрозуміли її рішення і писали такі коментарі: "Чи будеш ти грати в Аватарі?"; "Від "Малинових Губ" до "Круелли"; "Памела на мізерній зарплаті". Але багато хто висловив дівчині свою підтримку: "Всі будуть критикувати тих, хто поїхав за кордон, доки не впаде бомба під домом. Багато артистів зараз зазнають хейту за те, що вони брали участь у російських фільмах. Але вони теж мають право заробляти на життя, як і всі інші. Чому всі ображають Дорофєєву, а Анні Трінчер - ні. Вона теж говорила російською".

Співачка не залишилася байдужою до хейту і сказала, що не поїхала назавжди.

"Зараз я передуваю в LA, підвищую акторську та вокальну кваліфікацію. Благодійністю я не перестаю займатися, частково залишила цю добру справу своїм батькам, все інше мені вдається робити звідси. Хочу, щоб моєю країною і нашими людьми пишалися звідусіль і де б я не була, хочу залишатися корисною", - поділилася вона і додала, що продовжує займатися благодійністю.

А після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС Аліна розповіла, що пожертвувала постраждалим дітям 100 тисяч грн. Ці гроші вона зібрала під час своїх концертів у США: "Кошти передаю в руки людині, якій довіряю найбільше у своєму житті, вона передасть їх на допомогу потерпілим дітям з Херсонщини. Ця людина - моя мама. Вона приїхала до мене на день народження з моїм молодшим братиком до Лос-Анджелеса".

У січні цьогоріч Аліна опинилася у госпіталі в Індії, де проходила реабілітацію після операції, яку зробила восени. Співачка розповіла, що їй доводиться витримувати неприємні процедури, але вона розуміє, що це необхідно для її одужання. Вона сподівалася, що після операції зможе самостійно повернутися до нормального життя, але їй потрібна була професійна допомога.

"Госпіталь повністю спрямований на реабілітацію, відновлення організму, підняття імунної системи, очищення організму, оздоровлення. Підйом дуже ранній, близько 6 ранку. Дуже велика кількість ліків, процедури. Деякі болючі, деякі не дуже приємні. З прикольного - тут є йога", - розповіла зірка.

Аліна пробула 21 день у лікарні, де дотримувалася спеціальної дієти й була під постійним спостереженням медиків. У своєму Instagram вона розказала, що відчула позитивні зміни. За цей час Аліна скинула п’ять з половиною кілограмів ваги. Як вона розповідала, попри проблеми зі здоров’ям не припиняла свою творчу діяльність, допомагала переселенцям і надсилала гуманітарну допомогу.

Після цього GROSU ненадовго приїхала на Батьківщину та у квітні знову написала допис з Каліфорнії, що продовжує вчитися, працювати, займатися благодійністю: "Гроші не збирала, й не збираю, допомагаю з тих, що зароблю сама. А ще завтра записую нову пісню і сподіваюсь її дуже скоро випустити".

А 2 червня українська співачка випустила перший хіт записаний на відомій студії Лос-Анджелеса: "Звичайно, важко записувати трек без моєї команди з Києва. Я дуже за ними сумую. Але, поки я проходжу навчання в акторській школі в Америці, ми вирішили звернутися до іменитої студії, і це був цікавий досвід".

Того ж місяця вона написала, що усі зароблені кошти направляє на допомогу.

"Вважаю, що не на часі витрачати кошти на кліпи, сукні, салони краси та свята. Сьогодні є важливіші справи. Щаслива бути корисною, в першу чергу, для діток - бо вони наше майбутнє, а також для кількох родин з Херсонщини, зробивши внесок для їх сьогодення та відбудови житла. Вкотре переконалася, що наші люди - найсильніші Люди у світі! Кожну історія, яку я дізналась від цих родин, пережила емоційно сама, пропри це ви добрі та відкритті. Як же я хочу вже скоріше всіх вас обійняти. Скоро приїду! А поки, працюємо далі, щоб мати змогу допомогти більшій кількості людей", - розповіла Аліна.

Також у США вона вперше спробувала зіграти в лотерею та виграла 770 доларів: "Ви вірите у лотереї? Я думала, це все неправда, але купила квиток, спробувала і виграла 770 доларів. Ці кошти я вирішила не витрачати на себе, вони підуть на благодійність".

Співачка у День народження свого батька випустила зворушливу пісню "Батьки" та присвятила її усім українським татам і мамам.

"У мого тата надзвичайно гарна інтуїція, все, що він скаже збувається за рік чи два. Деколи не погоджуєшся, але потім розумієш, що він мав рацію. Приємно, що мені це також передалося відсотків на 80, я так само відчуваю людей, як він. Для мене дуже важлива думка батька, тому що якщо вже батькові подобається, то це вже точно добре. Я вдячна татові абсолютно за все", - пояснила Аліна.

Чи не одразу вона випускає наступний сингл: "Зараз у мене відбувається душевне переродження, коли хочеться максимальної лірики, важливих тем і того, що максимально чіпляє. Мені надзвичайно приємно, що ця пісня не залишила нікого байдужим".

Кліп на пісню "Звичка" знятий з мінімальними вкладеннями, адже співачка наголосила, що в цей час важливіше витрачати кошти на інші речі.

Згодом Аліна презентувала пісню "Сумую". Кліп знімав її хлопець, проте його особу співачка поки розкривати не хоче: "Усі кадри взяті з нашого особистого архіву. Це був один з рідкісних днів, коли нам вдалося романтично провести час. Вся романтика в простоті: в цінності спільного вечора, в обіймах, в поглядах, навіть дитячі атракціони підіймають настрій".

Пісня присвячена усім, хто зараз в розлуці та сумує за другою половиною, йдеться в описі. До речі, основною локацією став пірс Санто-Моніка, де знімали чимало кліпів та фільмів, зокрема "Титанік", "Форрест Гамп", "Містер Бін", "Залізна людина".

Після публікації пісні Аліні дорікнули за русизм.

Співачка зауважила, що слово "луна" в українській мові також існує: "Пишу один раз, бо вже набридло пояснювати! Артист не випускає пісню, не перевіривши все".

У листопаді Гросу презентувала авторський трек про підтримку одне одного "Ти не один". Відеоробота була знята лише за 9 годин на Алеї Зірок і в метро Лос-Анджелеса. А вже 8 грудня - "П'яний світанок". Як повідомляється, це історія про те, як близька людина віддаляється і поступово перетворюється в знайомого. Артистка розповіла, що написання тексту далось їй важко, адже переживала його в собі.

8 грудня GROSU презентувала авторський трек про кохання "П'яний світанок". Це розповідь про те, як людина, яка колись була близькою, стає все далі і з часом перетворюється на просто знайомого. Співачка вклала в пісню реальну історію зі свого життя. Вона зазначила, що написання тексту було для неї викликом, оскільки вона довго носила ці емоції в собі.

Особисте життя Гросу

У 2019 році зірка одружилася в Італії з російським бізнесменом Олександром Комковим. Їхнє весілля вартувало 100 тисяч євро.

Проте щастя не тривало довго, за пів року пара розійшлася. Гросу розповідала, що в грудні чоловік заявив співачці, що йому сподобалася інша жінка, яка виявилася набагато старша за нього. Проте за два-три тижні Олександр спробував повернутися до Гросу і пропонував знову жити разом, проте Аліна була проти.

Фото: Інстаграм Аліни Гросу

Тоді бізнесмен зізнався виконавиці, що ніколи її не любив, а також шокував Аліну заявою: "кожна його наступна кохана багатша за попередню". Тоді для 25-річної дівчини все стало на свої місця.

Того ж року Аліна Гросу та російський актор Роман Полянський зустрілися на зніманнях кліпу "Дико Любила Вову", після ще двох спільних кліпів поповзли чутки про їхній роман.

Фото: alina_grosu / Instagram

А у 2020 році він повідомив , що переїхав з РФ до України та вивчає українську. Розповів , що не втримав розлуки з Аліною, адже того року вона повернулася на Батьківщину.

У травні вони офіційно заявили про свої почуття. А в листопаді зірка випустила спільну пісню "Чувства на кассетах" із бойфрендом.

Фото: Інстаграм Аліни Гросу

Після повномасштабного вторгнення РФ Аліна Гросу та Роман Полянський перестали публікувати спільні фото, це викликало багато чуток про свій розрив. До речі, він ніяк не прокоментував війну в Україні, а згодом з’явився у Москві на прем’єрі фільму відомого путініста Валерія Фокіна, але без Гросу.

Фото: скрін

Співачка ж також не розповідала про стосунки з актором. Проте вже у січні цьогоріч на запитання підписників про їхні стосунки, написала: "Не хочу нічого зараз коментувати. Думаю, що це було моєю помилкою – показувати своє особисте життя. Можливо, пізніше розповім".

Також артистка сказала на питання фаната, чи вона скучила за Полянським: "Якщо дуже чесно, то навіть не починала сумувати".

Після тимчасового переїзду в США зірка зустріла теперішнього бойфренда.

Фото: Скрін з Інстаграм Аліни Гросу

Нещодавно Аліна зізналась про свої конфлікти з коханим. Вона розповіла, що її хлопець не любить, коли та худне, адже він вважає, що у неї гарна фігура і не треба скидати кілограми.

"Коханому не подобається, коли я худну. Так чому ж я засумувала? Бо коханий зі мною посварився. І не тому, що треба весь гардероб міняти, а тому, що йому не подобається, що там лише кістки є. Хоча там не лише кістки є, це точно! У мене все залишилося на своїх місцях", - зазначила артистка.

Фото: Скрін

Еспресо продовжує розповідати про українських зірок та їхню піяльність під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну.