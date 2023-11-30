"Від Миколая до Різдва": у Києві проведуть безоплатні костюмовані екскурсії
У столиці 2 та 3 грудня проведуть чотири костюмовані прогулянки містом "Від Миколая до Різдва". Святкові екскурсії безоплатні
Про це повідомило Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.
"Під час прогулянки Подолом ви зануритеся в атмосферу Дня святого Миколая, дізнаєтеся цікаві деталі цього свята та як воно зародилося, а також відкриєте для себе особливі об’єкти, пов’язані з цією важливою постаттю", - ідеться у повідомленні.
Маршрут: станція метро "Контрактова площа" – Церква Миколи Притиска – вул. Спаська – Церква Миколи Набережного – Церква Різдва Христового.
Для участі у заході потрібно зареєструватися, адже кількість місць обмежена.
- 2 грудня, субота, 11:30. Реєстрація за посиланням https://forms.gle/84B9EDKcU2Sk1ThS6
- 2 грудня, субота, 15:00. Реєстрація за посиланням https://forms.gle/ZfxmqHJ8ErzEP5U57
- 3 грудня, неділя, 11:30. Реєстрація за посиланням https://forms.gle/6d4zyuDC92zENThWA
- 3 грудня, неділя, 15:00. Реєстрація за посиланням https://forms.gle/o5wqE2cSLePipi6g8
Крім того, доступна опція придбання індивідуальних та корпоративних екскурсій для родини або трудового колективу.
У разі оголошення повітряної тривоги під час екскурсії передбачено перехід у розташовані на маршруті укриття, кожен учасник прогулянки заради своєї безпеки повинен слухати вказівки гіда.
У разі обстрілів заради безпеки екскурсантів та гіда прогулянку може бути скасовано.
- Новорічну ялинку в Києві цьогоріч офіційно відкриють не 19 грудня, як було раніше, а 6 грудня. Це пов'язано зі святкуванням Дня Миколая та Різдва за новоюліанським календарем.
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