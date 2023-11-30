"Від Миколая до Різдва": у Києві проведуть безоплатні костюмовані екскурсії

Про це повідомило Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

"Під час прогулянки Подолом ви зануритеся в атмосферу Дня святого Миколая, дізнаєтеся цікаві деталі цього свята та як воно зародилося, а також відкриєте для себе особливі об’єкти, пов’язані з цією важливою постаттю", - ідеться у повідомленні.

Маршрут: станція метро "Контрактова площа" – Церква Миколи Притиска – вул. Спаська – Церква Миколи Набережного – Церква Різдва Христового.

Для участі у заході потрібно зареєструватися, адже кількість місць обмежена.

2 грудня, субота, 11:30. Реєстрація за посиланням https://forms.gle/84B9EDKcU2Sk1ThS6

2 грудня, субота, 15:00. Реєстрація за посиланням https://forms.gle/ZfxmqHJ8ErzEP5U57

3 грудня, неділя, 11:30. Реєстрація за посиланням https://forms.gle/6d4zyuDC92zENThWA

3 грудня, неділя, 15:00. Реєстрація за посиланням https://forms.gle/o5wqE2cSLePipi6g8

Крім того, доступна опція придбання індивідуальних та корпоративних екскурсій для родини або трудового колективу.

У разі оголошення повітряної тривоги під час екскурсії передбачено перехід у розташовані на маршруті укриття, кожен учасник прогулянки заради своєї безпеки повинен слухати вказівки гіда.

У разі обстрілів заради безпеки екскурсантів та гіда прогулянку може бути скасовано.