"Від підкупу виборців до виборів через смартфон": екснардепка Пташник пояснила ідею онлайн-голосувань тим, що Зеленський "дуже хоче на другий термін"

Про це сказала у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Зеленський дуже хоче на другий термін, просто так йому уже президентом не стати. Ми дивимось на рейтинги, бачимо, що люди розчаровуються, ті, кого ввели в оману 2019 року, вони нарешті прозрівають і розуміють, що обрали недержавницьку і не проукраїнську позицію. Плюс всі ці зашквари з командою, Трухінами, ДБРами, різними органами, мені здається, даються взнаки", - сказала Пташник.



На її думку, через це Зеленський буде використовувати різні технології, щоб переобратися.



"Починаючи від підкупу виборців, закінчуючи можливими виборами через смартфон і "Дію". Такий сценарій давно обговорювався, але Зеленський стикнувся з проблемою, як йому провести вибори в "Дії" і зробити певні махінації. Ми розуміємо, що ми не зможемо це контролювати. Зеленський зрозумів, що більшість виборців є людьми похилого віку, які не можуть скорстатися системою "Дія", оскільки банально вони не мають смартфонів і тому він вирішив за 2 роки до виборів скористатися бюджетними коштами, розтринькати їх, і видати ці смартфони, прикриваючись благими намірами. По-перше,

щось видати за рахунок дербюждету і можливо, покращиити свої рейтинги, але більш глобальна ціль - провести е-голосування через систему "Дія"", - вважає екснардепка.



Вона сказала, що ця ініціатива є популізмом.



"Йому важливий другий термін і тому, він про це думає, якби йому дійсно було важливо проводити опитування через ці смартфони, застосовувати "Дію", то напевне, спочатку він би потурбувався про наявність інтернету в усіх куточках нашої країни. Все це - популізм, що він хоче пенсіонерів одарити цими смартфонами, проводити систему народовладдя. Якщо б вони насправді хотіли систему народовладдя започаткувати в Україні, то вони б почали з закону про місцеві референдуми. Там виносили б питання про найменування, де розташовувати дитячий садок", - підсумувала Пташник.

Президент Володимир Зеленський заявив, що навесні 2022 року усі вакциновані громадяни віком від 60 років матимуть змогу отримати безкоштовний смартфон від держави.