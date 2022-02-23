Від початку 2022 року в Україні викрили 35 організаторів "референдуму" та представників "влади" в ОРДЛО

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



За інформацією слідства, зловммисники організовували "референдуми" на Донеччині й Луганщині, сприяли їхньому проведенню. До підозрюваних належать депутати кількох міськрайрад регіону, які зрадили присягу й перейшли на бік російських окупантів.



Вони були членами "дільничних виборчих комісій", готували списки виборців, збирали підписи за легітимізацію представників незаконних збройних формувань.



У злочинах проти основ національної безпеки України, створенні незаконних збройних формувань та порушенні законів та звичаїв війни також підозрюють низку членів окупаційних військ.



Зокрема, фігурантами провадження є "заступник генерального прокурора ЛНР", "начальник Стаханівського МРВ МГБ ЛНР", "оперуповноважений Алчевського МРВ МГБ ЛНР", "перший заступник начальника Макіївського міськуправління МВС", "заступник директора департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил - начальник оперативного управління Державного митного комітету ЛНР", "начальник відділу громадянства та взаємодії "МС МВС ДНР"" та інші.



Їм повідомили про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для встановлення всіх обставин і причетних до незаконної діяльності.



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