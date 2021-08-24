Від початку доби в зоні ООС один ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування

Про це у вечірньому зведенні Штабу ООС, яке опубліковане на Facebook.



Згідно з повідомленням, протягом 24 серпня обліковано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ. На Луганщині та Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату (БПЛА) типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.



Зазначається, що Українська сторон СЦКК повідомила про факт порушення з боку російсько-окупаційних військ представників Місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) через встановлений координаційний механізм.



У пресслужбі додали, що до ООС залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували два гектари території та передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів.



У Штабі ООС також наголосили, що українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії РФ та дотримуються режиму припинення вогню.

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