Від початку доби в зоні ООС один ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування
Протягом доби 24 серпня на Луганщині та Донеччині зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування
Про це у вечірньому зведенні Штабу ООС, яке опубліковане на Facebook.
Згідно з повідомленням, протягом 24 серпня обліковано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ. На Луганщині та Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату (БПЛА) типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Зазначається, що Українська сторон СЦКК повідомила про факт порушення з боку російсько-окупаційних військ представників Місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) через встановлений координаційний механізм.
У пресслужбі додали, що до ООС залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували два гектари території та передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів.
У Штабі ООС також наголосили, що українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії РФ та дотримуються режиму припинення вогню.
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