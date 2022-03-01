Від початку повномасштабного наступу РФ українські військові знищили понад 5 тис. окупантів, 846 російських бронемашин і 198 танків, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Загалом з 24 лютого до 6:00 1 березня ворог втратив:

особового складу - 5710 осіб загиблими, - 200полоненими;

знищених і пошкоджених літаків - 29;

гелікоптерів - 29;

танків - 198;

ББМ - 846;

артилерійських систем - 77;

засобів ППО - 7;

реактивних систем залпового вогню - 24;

цистерн із ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катерів - 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Інформацію уточнюють, оскільки підрахунок ускладнений інтенсивними бойовими діями.

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