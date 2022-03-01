Від початку повномасштабного наступу РФ українські військові знищили понад 5 тис. окупантів, 846 російських бронемашин і 198 танків, - Генштаб ЗСУ
Українські військові вбили 5710 окупантів, узяли в полон 200 та знищили 846 російських бронемашин
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загалом з 24 лютого до 6:00 1 березня ворог втратив:
- особового складу - 5710 осіб загиблими, - 200полоненими;
- знищених і пошкоджених літаків - 29;
- гелікоптерів - 29;
- танків - 198;
- ББМ - 846;
- артилерійських систем - 77;
- засобів ППО - 7;
- реактивних систем залпового вогню - 24;
- цистерн із ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катерів - 2 одиниці,
- автомобільної техніки - 305.
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