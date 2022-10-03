Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили 60 430 військових, 265 літаків та 228 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили 60 430 солдатів, 2380 танків і 338 РСЗВ
Про це повідомляє Генштаб у facebook.Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 60430 (+320) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2380 (+3) од.
- бойових броньованих машин ‒ 4991 (+16) од.
- артилерійських систем – 1405 (+0) од.
- РСЗВ – 338 (+1) од.
- засобів ППО ‒ 176 (+0) од.
- літаків – 265 (+1) од.
- гелікоптерів – 228 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11).
- крилатих ракет ‒ 246 (+0) од.
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15) од.
- спеціальної техніки ‒ 131 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
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