Про це повідомляє Генштаб у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 жовтня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 60430 (+320) осіб ліквідовано

танків ‒ 2380 (+3) од.

бойових броньованих машин ‒ 4991 (+16) од.

артилерійських систем – 1405 (+0) од.

РСЗВ – 338 (+1) од.

засобів ППО ‒ 176 (+0) од.

літаків – 265 (+1) од.

гелікоптерів – 228 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11).

крилатих ракет ‒ 246 (+0) од.

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15) од.

спеціальної техніки ‒ 131 (+0) од.