Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 64,3 тис. окупантів, 2521 танк і 1199 безпілотників
Російська армія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила 64,3 тис. окупантів, 2521 танк, 5172 бронемашини, 1199 безпілотників і 186 засобів ППО
Про це повідомляє в фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого по 14 жовтня російські окупанти орієнтовно втратили:
- особового складу – близько 64 300 (+500) осіб,
- танків – 2521 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 5172 (+5) од,
- артилерійських систем – 1566 (+10) од,
- РСЗВ – 362 (+5) од,
- засоби ППО – 186 (+3) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 240 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17),
- крилаті ракети – 316 (+0),
- кораблі /катери – 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3944 (+9) од,
- спеціальна техніка – 142 (+2).
За добу найбільших втрат армія РФ зазнала на Краматорському та Бахмутському напрямках.
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