Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 64,3 тис. окупантів, 2521 танк і 1199 безпілотників

Про це повідомляє в фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого по 14 жовтня російські окупанти орієнтовно втратили:

особового складу – близько 64 300 (+500) осіб,

танків – 2521 (+10) од,

бойових броньованих машин – 5172 (+5) од,

артилерійських систем – 1566 (+10) од,

РСЗВ – 362 (+5) од,

засоби ППО – 186 (+3) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 240 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17),

крилаті ракети – 316 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3944 (+9) од,

спеціальна техніка – 142 (+2).

За добу найбільших втрат армія РФ зазнала на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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