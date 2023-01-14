Від початку повномасштабного вторгнення в Україні постраждали понад 1333 дитини
Від 24 лютого 2022 через російську збройну агресію в Україні постраждали більш як 1333 дитини, однак в Офісі генпрокурора наголосили - цифри не остаточні
Про це поінформували в Офісі генерального прокурора.
Понад 1333 дитини постраждали в Україні внаслідок російської збройної агресії.
"Станом на ранок 14 січня 2023 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 453. Не зазнали змін і дані щодо поранених - понад 880", - зазначили в офісі.
Найбільше дітей постраждали в Донецькій області - 429, Харківській - 269, Київській - 117, Херсонській - 83, Миколаївській - 82, Запорізькій - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 40.
Однак наголошується, що цифри не є остаточними, адже триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, прифронтових зонах та на деокупованих територіях.
- Нагадаємо, під обстрілом росіян у понеділок, 9 січня, опинився Очаків. Внаслідок ударів пошкоджено лікарню, багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Станом на 20:49 було відомо про 15 поранених, серед них дворічна дитина.
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