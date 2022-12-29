Від початку повномасштабного вторгнення Зеленський провів 352 офіційні міжнародні телефонні розмови
З 24 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський провів 352 офіційні міжнародні телефонні розмови з керівниками інших держав та міжнародних організацій
Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.
Першу телефонну розмову від початку повномасштабного вторгнення Зеленський провів із президентом США Джо Байденом.
"Перші розмови 24 лютого (хронологічно) – з Джозефом Байденом, Олафом Шольцом, Борисом Джонсоном, Карлом Негаммером, Реджепом Таїпом Ердоганом, Магдаленою Андерссон, Шарлем Мішелем та Еммануелем Макроном", - ідеться в повідомленні.
Остання розмова станом на 29 грудня 2022 року була з італійською прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні. Вона відбулася 27 грудня.
Також президент України 186 разів спілкувався або виступав онлайн. Уперше це відбулося 1 березня на сесії Європарламенту. Востаннє - 28 грудня: цього дня він спілкувався з гендиректором інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком.
Згідно зі статистикою президентської Служби протоколу, Зеленський також 110 разів зустрічався з представниками держав, компаній, організацій чи з приватними особами. Перша з цих зустрічей відбулася 15 березня з Матеушем Моравецьким, Янезом Яншею та Петером Фіалою - прем'єр-міністрами Польщі, Словенії та Чехії. Станом на 29 грудня остання зустріч відбулася 28 грудня з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню.
Крім того, Зеленський 173 рази взяв участь у внутрішніх заходах України. Також він провів 44 Ставки засідання головнокомандувача.
"До статистики увійшли лише офіційні дзвінки та заходи. Вихідних не плануємо, тому до Нового року вона ще зміниться", - наголосив Никифоров.
- 28 грудня Володимир Зеленський обговорив із міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню посилення обороноспроможності нашої країни.
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