Від початку повномасштабної війни 7 млн українців перетнули кордон з Польщею, майже 2 млн залишились, - депутатка ЄП

Про це вона повідомила під час сесії Європарламенту.

"7 млн українських громадян перетнули польський кордон. Жінки, діти, вони всі залишилися у Польщі, зараз їх майже 2 млн. Польща зараз бере на себе найбільшу вартість біженців й мігрантів, тих, хто втікає від російської агресії", - заявила вона.

Опісля Вішневська також зазначила, що жителі Польщі відкрили свої домівки та серця для біженців, а країна фінансує освіту українських дітей.

"Тепер час діяти, ми маємо мати конкретну фінансову допомогу", - зазначила Вішневська.

18 жовтня депутат Європейського парламенту Вінченцо Софо заявив, що 100 млн європейців живе зараз за межею бідності й Італія знаходиться на верху цієї ліги бідності.

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