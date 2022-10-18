Від початку повномасштабної війни 7 млн українців перетнули кордон з Польщею, майже 2 млн залишились, - депутатка ЄП
Депутатка Європейського парламенту Ядвіга Вішневська закликала Європейський Союз надати Польщі фінансову допомогу як країні, де найбільша кількість українських біженців
Про це вона повідомила під час сесії Європарламенту.
"7 млн українських громадян перетнули польський кордон. Жінки, діти, вони всі залишилися у Польщі, зараз їх майже 2 млн. Польща зараз бере на себе найбільшу вартість біженців й мігрантів, тих, хто втікає від російської агресії", - заявила вона.
Опісля Вішневська також зазначила, що жителі Польщі відкрили свої домівки та серця для біженців, а країна фінансує освіту українських дітей.
"Тепер час діяти, ми маємо мати конкретну фінансову допомогу", - зазначила Вішневська.
- 18 жовтня депутат Європейського парламенту Вінченцо Софо заявив, що 100 млн європейців живе зараз за межею бідності й Італія знаходиться на верху цієї ліги бідності.
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