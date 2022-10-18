Світу не вистачає ресурсів, тому нам потрібно зупинити політику відкритих дверей, - депутат ЄП Софо
Депутат Європейського парламенту Вінченцо Софо заявив, що 100 млн європейців живе зараз за межею бідності й Італія знаходиться на верху цієї ліги бідності
Про це він повідомив під час Сесії Європарламенту.
Також він повідомив, що війна України призвів до 11 млн біженців, хоча в Італії дуже багато мігрантів, які перетинають Середземномор'я, але у нас не вистачає ресурсів, хоча є моральне зобов'язання допомогти.
"Ми бачимо, що 13 млн біженців фактично знаходяться на нашому континенті й 5 млн є незаконними мігрантами. За висадки на наші береги, ми маємо 230 таких висадок з минулого року", - повідомив він.
Також він додав, що варто зрозуміти, що система соціального забезпечення фактично на грані колапсу.
"Світу не вистачає ресурсів і нам потрібно зупинити політику відкритих дверей", - прокоментував він.
- 18 жовтня стало відомо, що Італія надає Україні новий пакет військової допомоги, який допоможе значно підвищити обороноздатність проти російської агресії.
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