Світу не вистачає ресурсів, тому нам потрібно зупинити політику відкритих дверей, - депутат ЄП Софо

Про це він повідомив під час Сесії Європарламенту.

Також він повідомив, що війна України призвів до 11 млн біженців, хоча в Італії дуже багато мігрантів, які перетинають Середземномор'я, але у нас не вистачає ресурсів, хоча є моральне зобов'язання допомогти.

"Ми бачимо, що 13 млн біженців фактично знаходяться на нашому континенті й 5 млн є незаконними мігрантами. За висадки на наші береги, ми маємо 230 таких висадок з минулого року", - повідомив він.

Також він додав, що варто зрозуміти, що система соціального забезпечення фактично на грані колапсу.

"Світу не вистачає ресурсів і нам потрібно зупинити політику відкритих дверей", - прокоментував він.

18 жовтня стало відомо, що Італія надає Україні новий пакет військової допомоги, який допоможе значно підвищити обороноздатність проти російської агресії.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb