Від початку повномасштабної війни Росія вбила щонайменше 400 мирних жителів Донеччини
З 24 лютого російський агресор убив від 400 мирних мешканців Донецької області, ще 1177 поранені
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Мова йде про зафіксовані випадки смертей та поранень. Зараз неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
"За 20 травня росіяни вбили ще 3 мирних мешканців Донеччини, усі троє – в Лиманській громаді: у Лимані, Новоселівці та Сосновому. Всього від початку повномасштабного вторгнення нам достеменно відомо про 400 убитих росіянами цивільних на Донеччині. Ще 5 людей за сьогодні дістали поранення", - йдеться у звіті Кириленка.
Також сьогодні у Бахмуті медичну допомогу отримали 3 людей, які були поранені на Луганщині.
- За день 20 травня російський агресор обстріляв 27 житлових будинків та 8 споруд інфраструктури у Донецькій області.
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