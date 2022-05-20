Про це йдеться у звіті голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Росіяни ведуть обстріли по всій лінії фронту від Мар’їнської до Лиманської громади. Всього за сьогодні в області пошкоджено 27 житлових будинків та 8 споруд цивільної інфраструктури", - наголосив Кириленко.

У Єлизаветці (Мар’їнська громада) російський ворог обстріляв школу. Школа і будівля суду повністю знищені внаслідок вчорашніх обстрілів у Лимані. У місті також постраждали дві багатоповерхівки, є квартири, які знищені повністю.

Під мінометний обстріл потрапила Красногорівка. Через росіян більшість жителів залишились без електроенергії.

В Авдіївці обстріляли коксохімічний завод та житлові квартали міста. Інформації про постраждалих - ще немає.

По Очеретиному РФ завдала авіаудар. Пошкоджено будинок та господарське приміщення. Від обстрілів постраждали житлові масиви інших сіл громади: Соловйове і Красногорівка.

У Нью-Йорку є один поранений, у Сухій Балці пошкоджено будинок та магазин.