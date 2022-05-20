РФ обстріляла 27 житлових будинків та 8 споруд інфраструктури на Донеччині: постраждали школи, багатоповерхівки, коксохімічний завод
За день 20 травня російський агресор обстріляв 27 житлових будинків та 8 споруд інфраструктури у Донецькій області
Про це йдеться у звіті голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Росіяни ведуть обстріли по всій лінії фронту від Мар’їнської до Лиманської громади. Всього за сьогодні в області пошкоджено 27 житлових будинків та 8 споруд цивільної інфраструктури", - наголосив Кириленко.
У Єлизаветці (Мар’їнська громада) російський ворог обстріляв школу. Школа і будівля суду повністю знищені внаслідок вчорашніх обстрілів у Лимані. У місті також постраждали дві багатоповерхівки, є квартири, які знищені повністю.
Під мінометний обстріл потрапила Красногорівка. Через росіян більшість жителів залишились без електроенергії.
В Авдіївці обстріляли коксохімічний завод та житлові квартали міста. Інформації про постраждалих - ще немає.
По Очеретиному РФ завдала авіаудар. Пошкоджено будинок та господарське приміщення. Від обстрілів постраждали житлові масиви інших сіл громади: Соловйове і Красногорівка.
У Нью-Йорку є один поранений, у Сухій Балці пошкоджено будинок та магазин.
- З території Луганщини 20 травня вдалось евакуювати 38 людей. Серед них було 12 дітей.
- За день 20 травня українські військові знищили на Сході ворожий склад боєприпасів, а також до 80 російських окупантів.
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