На Сході 20 травня ЗСУ знищили ворожий склад, 80 окупантів, танк, безпілотник і артилерійську систему
За день 20 травня українські військові знищили на Сході ворожий склад боєприпасів, а також до 80 російських окупантів
Про це повідомили у звіті оперативно-тактичного угруповання "Схід".
"Протягом доби, 20 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Крім того, вогнем артилерії було знищено ворожий склад з боєприпасами", - йдеться у звіті.
Росіяни втратили до 80 військових, танк, 2 БМП, 1 МТЛБ, артилерійську систему, 1 міномет, 4 автівки та безпілотник.
- З території Луганщини 20 травня вдалось евакуювати 38 людей. Серед них було 12 дітей.
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