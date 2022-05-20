Про це повідомили у звіті оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Протягом доби, 20 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Крім того, вогнем артилерії було знищено ворожий склад з боєприпасами", - йдеться у звіті.

Росіяни втратили до 80 військових, танк, 2 БМП, 1 МТЛБ, артилерійську систему, 1 міномет, 4 автівки та безпілотник.

З території Луганщини 20 травня вдалось евакуювати 38 людей. Серед них було 12 дітей.

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