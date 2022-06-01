Від початку року уряд скерував на виплату пенсій понад 230 млрд гривень

Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у березні була проведена індексація виплат практично для всіх українських пенсіонерів. А загалом з початку російського вторгнення виплачено пенсій на понад 140 млрд.

Окрім цього в уряді нагадали, що у червні працюючі пенсіонери разом із підвищенням пенсій за місяць отримають доплату до попередніх виплат за квітень і травень.

Відзначимо, що уряд пообіцяв продовжити виплату субсидій та соцвиплат до кінця воєнного стану.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb