Від початку року уряд скерував на виплату пенсій понад 230 млрд гривень
З початку року на пенсійні виплати спрямовано 231 мільярдів, що на 12% більше, ніж торік
Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, у березні була проведена індексація виплат практично для всіх українських пенсіонерів. А загалом з початку російського вторгнення виплачено пенсій на понад 140 млрд.
Окрім цього в уряді нагадали, що у червні працюючі пенсіонери разом із підвищенням пенсій за місяць отримають доплату до попередніх виплат за квітень і травень.
- Відзначимо, що уряд пообіцяв продовжити виплату субсидій та соцвиплат до кінця воєнного стану.
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