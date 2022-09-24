Від початку вересня українські прикордонники збили два російські дрони
У вересні ДПСУ збила два російські дрони, один із яких тепер використовуватимуть українські прикордонники
Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.
На кордоні РФ український захисник збив ворожий безпілотник антидроновою рушницею. Розвідгрупа знайшла приземлений дрон, а поряд із ним - боєприпас, який загарбники планували скинути на селище в Україні.
Люди перебувають у безпеці, а безпілотник використовуватимуть українські прикордонники.
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