Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.

На кордоні РФ український захисник збив ворожий безпілотник антидроновою рушницею. Розвідгрупа знайшла приземлений дрон, а поряд із ним - боєприпас, який загарбники планували скинути на селище в Україні.

Люди перебувають у безпеці, а безпілотник використовуватимуть українські прикордонники.

З 24 лютого по 24 вересня Росія втратила 956 дронів.

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