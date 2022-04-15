Від початку війни російські окупанти пошкодили 324 лікарні, – Денісова

Про це повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну армією РФ пошкоджено 324 лікарні, серед них – 14 дитячих. Не підлягають відновленню 24 заклади охорони здоров’я. Відомо також, що під обстріли потрапили 60 бригад екстреної медичної допомоги, 6 лікарів загинуло.

"Через завдану шкоду порушені права громадян України на життя і медичну допомогу – невідкладну, паліативну, допомогу при пологах, психологічну", – йдеться в повідомленні.

Відповідно до ст. 18, 20 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року цивільні лікарні, організовані для надання допомоги пораненим, хворим, особам з інвалідністю та породіллям, за жодних обставин не можуть бути об’єктом нападу, натомість вони завжди повинні користуватися повагою сторін конфлікту й перебувати під їхнім захистом.

Денісова наголосила, що такі дії армії РФ є воєнними злочинами відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Вона закликала координатора ООН по кризовій ситуації в Україні та Міжнародний Комітет Червоного Хреста вжити всіх можливих заходів для забезпечення надання ліків та медичної допомоги мешканцям окупованих територій, зокрема, Маріуполя, Херсона, Ізюма, які опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Омбудсменка також звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну, врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини в Україні.

Раніше також повідомляли, що з початку повномасштабної війни в України російські окупанти обстріляли всі до єдиної лікарні Луганської області.

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