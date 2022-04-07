Гайдай: на Луганщині немає жодної вцілілої лікарні
З початку повномасштабної війни в України російські окупанти обстріляли всі до єдиної лікарні Луганської області
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"На фото Рубіжанська лікарня. Нова. Сучасна. З високотехнологічним обладнанням.
Була", - коментує Гайдай.
За його словами, наразі медзаклад перебуває на окупованій частині міста. На його території росіяни знімають відео та звинувачують українських військових у руйнуваннях.
Також Гайдай повідомляє, що головний лікар перейшов на бік окупанта та підігрує йому, "хоча абсолютно точно знає, хто і коли зруйнував лікарню".
"Рашисти умисно позбавляють Луганщину закладів охорони здоров‘я, аби поранені не мали шансів вижити. Лікарні ми відбудуємо, а зрадники відчують на собі дію Закону про колаборантів", - запевняє Гайдай.
- Нагадаємо, що зранку 7 квітня у Сєвєродонецьку окупанти обстріляли лікарню та спричинили пожежу
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