Гайдай: на Луганщині немає жодної вцілілої лікарні

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.



"На фото Рубіжанська лікарня. Нова. Сучасна. З високотехнологічним обладнанням.

Була", - коментує Гайдай.







За його словами, наразі медзаклад перебуває на окупованій частині міста. На його території росіяни знімають відео та звинувачують українських військових у руйнуваннях.

Також Гайдай повідомляє, що головний лікар перейшов на бік окупанта та підігрує йому, "хоча абсолютно точно знає, хто і коли зруйнував лікарню".



"Рашисти умисно позбавляють Луганщину закладів охорони здоров‘я, аби поранені не мали шансів вижити. Лікарні ми відбудуємо, а зрадники відчують на собі дію Закону про колаборантів", - запевняє Гайдай.

Нагадаємо, що зранку 7 квітня у Сєвєродонецьку окупанти обстріляли лікарню та спричинили пожежу