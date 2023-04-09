Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"



"Товариство Червоного Хреста України далі працює та надає гуманітарну допомогу людям, які постраждали від війни. Специфіка роботи Товариства досить різна. Ми продовжуємо займатись евакуацією наших громадян з прифронтових територій. З 24 лютого 2022 року ми змогли евакуювати понад 400 тис. людей з зони бойових дій", - розповів Розенко.



Віцепрезидент Товариства наголосив, що Червоний Хрест України активно допомагає громадянам на деокупованих територіях



"На деокупованих територіях Товариство Червоного Хреста продовжує надавати фінансову допомогу. Також ми надаємо фінансову допомогу громадянам, які повертаються на деокуповані території. Так само Червоний Хрест України спільно з місцевою владою тісно співпрацює над програмами з відновлення", - додав він.

