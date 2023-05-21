Від поранень на фронті помер депутат Полтавської міськради Матвійчук
У неділю, 21 травня 2023 року, у госпіталі помер 33-річний Юліан Матвійчук - депутат Полтавської міської ради та військовослужбовець підрозділу аеророзвідки "Соловей" 116-ї окремої бригади територіальної оборони
Смерть настала внаслідок важкого поранення, отриманого на фронті, повідомив в.о. міського голови Полтави Андрій Карпов.
Юліан Матвійчук - випускник Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка, вчитель історії за фахом.
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"Був активним учасником Революції гідності. У 2014-2015 роках брав участь у проведенні АТО на сході України. Двічі обирався депутатом Полтавської міської ради, очолював Полтавський міський осередок ВО "Свобода". Був одним зі співзасновників громадської організації "SavePoltava", - розповідає портал "Полтавщина".
Фото: facebook Юліана Матвійчука
Вдруге став на захист України зі зброєю у руках у перший день повномасштабного вторгнення росіян.
Інформацію про загибель Матвійчука підтвердив голова партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
За його словами, важкі поранення очільник полтавської "Свободи" отримав "в бою під Марʼїнкою".
У полеглого воїна залишилася дружина та маленька донечка.
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