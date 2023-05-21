Від поранень на фронті помер депутат Полтавської міськради Матвійчук

Смерть настала внаслідок важкого поранення, отриманого на фронті, повідомив в.о. міського голови Полтави Андрій Карпов.

Юліан Матвійчук - випускник Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка, вчитель історії за фахом.

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"Був активним учасником Революції гідності. У 2014-2015 роках брав участь у проведенні АТО на сході України. Двічі обирався депутатом Полтавської міської ради, очолював Полтавський міський осередок ВО "Свобода". Був одним зі співзасновників громадської організації "SavePoltava", - розповідає портал "Полтавщина".

Фото: facebook Юліана Матвійчука



Вдруге став на захист України зі зброєю у руках у перший день повномасштабного вторгнення росіян.

Інформацію про загибель Матвійчука підтвердив голова партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

За його словами, важкі поранення очільник полтавської "Свободи" отримав "в бою під Марʼїнкою".

У полеглого воїна залишилася дружина та маленька донечка.