У тому як влада доповідає про події на фронті, ми не повинні стати Росією, - головред “Главкому” Шлінчак

Таку думку висловив керівник правління Інституту світової політики, головний редактор "Главком" Віктор Шлінчак в етері "Еспресо".

"Що стосується комунікації. Тут є питання. Тому що коли ми говоримо, що ми не хочемо уподібнюватися Росії, головне самим не стати тією самою Росією щодо комунікативної стратегії", - сказав він.

За словами Шлінчака, наративи про фортецю Бахмут та інші успішні комунікаційні кейси, які просувала українцям влада, - це те саме, що намагаються робити російські пропагандисти.

"Створення якихось символів і потім абсолютне нерозуміння, як потім суспільству доносити ті чи інші проблеми, які виникають під час цих подій", - зазначив Шлінчак.

Водночас він зауважив, що війна передбачає пропаганду з обох сторін. Утім, на його думку, головне в цій пропаганді не переборщити, оскільки втратиться довіра суспільства.

"Коли ми говоримо, що українське суспільство більш зріле і що з українським суспільством треба говорити більш зрозумілими словами і не нав’язувати якісь міфічні наративи, а говорити деякі речі щиро і відверто, і ми готові сприймати цю інформацію, то тоді не треба копіювати те, що відбувається в Росії. Дуже простий рецепт", - підсумував Шлінчак.