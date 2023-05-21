У тому як влада доповідає про події на фронті, ми не повинні стати Росією, - головред “Главкому” Шлінчак
Українській владі не треба копіювати російську комунікаційну стратегію, якщо ми не хочемо, щоб Україна уподібнювалася Росії
Таку думку висловив керівник правління Інституту світової політики, головний редактор "Главком" Віктор Шлінчак в етері "Еспресо".
"Що стосується комунікації. Тут є питання. Тому що коли ми говоримо, що ми не хочемо уподібнюватися Росії, головне самим не стати тією самою Росією щодо комунікативної стратегії", - сказав він.
За словами Шлінчака, наративи про фортецю Бахмут та інші успішні комунікаційні кейси, які просувала українцям влада, - це те саме, що намагаються робити російські пропагандисти.
"Створення якихось символів і потім абсолютне нерозуміння, як потім суспільству доносити ті чи інші проблеми, які виникають під час цих подій", - зазначив Шлінчак.
Водночас він зауважив, що війна передбачає пропаганду з обох сторін. Утім, на його думку, головне в цій пропаганді не переборщити, оскільки втратиться довіра суспільства.
"Коли ми говоримо, що українське суспільство більш зріле і що з українським суспільством треба говорити більш зрозумілими словами і не нав’язувати якісь міфічні наративи, а говорити деякі речі щиро і відверто, і ми готові сприймати цю інформацію, то тоді не треба копіювати те, що відбувається в Росії. Дуже простий рецепт", - підсумував Шлінчак.
- 21 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала, що Збройні Сили України взяли Бахмут у напівоточення, що дає можливість знищувати росіян - ворогу в підконтрольній частині міста доводиться оборонятись.
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