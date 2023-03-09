Від росіян слід чекати багато "жестів доброї волі"
Вони не спроможні перебудовуватись, міняти підходи
В орків все навіть гірше, чим я думав. Більшість ракет полетіла в енергетичну інфраструктуру. Хоча це вже немає абсолютно жодного смислу для бойових дій — ворог таки випустив свій запас ракет саме по енергетиці. Тут є два пояснення:
- або більшість цих ракет були ще в лютому націлені на об'єкти енергетики, і їх не перенацілювали;
- або російський генштаб такий тупий, що просто не придумав куди ще стріляти.
Спочатку росіяни виснажаться і втратять ініціативу під Бахмутом, а тоді будуть показувати багато жестів доброї волі
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Обидві версії хороші для нас. Те, що вони не спроможні перебудовуватись, міняти підходи, свідчить, що війна цього року буде йти за сценарієм минулого. Спочатку вони виснажаться і втратять ініціативу під Бахмутом, а тоді будуть показувати багато жестів доброї волі. Все це буде супроводжуватись нещадними втратами й поповненням наших сил трофеями. Всі системні проблеми російської армії з моменту вторгнення залишаються на своїх місцях.
Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист
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