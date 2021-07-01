Від штрафу до 15 діб в СІЗО: Рада посилила відповідальність за домашнє насильство
Верховна Рада посилила відповідальність за вчинення домашнього насильства та насильства за статевою ознакою
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Закон підтримали 336 народних депутатів
Документ передбачає, що вчинення насильства в результаті чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, передбачається накладення штрафу від 170-340 грн, або 30-40 годин громадських робіт, чи арешт до десяти діб.
Ті самі дії, вчинені особою, яка протягом року вже мала адміністративне стягнення, передбачають штраф 340-680 грн, або 40-60 годин громадських робіт, чи адмінарешт до 15 діб.
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