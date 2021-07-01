Від штрафу до 15 діб в СІЗО: Рада посилила відповідальність за домашнє насильство

Про це повідомляє Радіо Свобода.



Закон підтримали 336 народних депутатів

Документ передбачає, що вчинення насильства в результаті чого могла бути чи була завдана шкода фізичному або психічному здоров’ю потерпілого, передбачається накладення штрафу від 170-340 грн, або 30-40 годин громадських робіт, чи арешт до десяти діб.

Ті самі дії, вчинені особою, яка протягом року вже мала адміністративне стягнення, передбачають штраф 340-680 грн, або 40-60 годин громадських робіт, чи адмінарешт до 15 діб.