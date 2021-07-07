Від Зеленського у Вільнюсі чекали конкретики щодо вступу до НАТО і ЄС, а він пропонує провести Євробаскет, - литовський журналіст

Журналіст повідомив про це у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.

“Я би не сказав, що є якісь перепони на шляху України до європейської та євроатлантичної інтеграції. Гадаю, що не вистачає, все ж таки, конкретики, конкретних ініціатив: Україна зробить те, те і те — цього не було почуто від президента Зеленського у Вільнюсі й цього разу. Мої колеги і я сподівалися, що ми почуємо про якісь конкретні кроки, які Україна зобов’язалася пройти на прискореному шляху до Європейського союзу і НАТО. Цього чекали від Зеленського, але він того шансу не використав”, — зазначив Чернишук.

Журналіст повідомив, що наразі єдиною конкретною ініціативою від президента України є проведення чемпіонату Європи з баскетболу спільно з Литвою.

“Від Зеленського чекали повідомлення, що вже зроблено і що Україна ще планує зробити. Було б логічно показати фундамент і шлях України. Але тієї ініціативи “наш шлях” не було”, — зауважив Чернишук.





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