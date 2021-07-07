Від Зеленського у Вільнюсі чекали конкретики щодо вступу до НАТО і ЄС, а він пропонує провести Євробаскет, - литовський журналіст
Литовський журналіст Віктор Чернишук висловив занепокоєння, що президент України Володимир Зеленський не висловлюється конкретно про кроки України на шляху до НАТО і ЄС
Журналіст повідомив про це у програмі “Коментар з Анжелікою Сизоненко” на Еспресо.TV.
“Я би не сказав, що є якісь перепони на шляху України до європейської та євроатлантичної інтеграції. Гадаю, що не вистачає, все ж таки, конкретики, конкретних ініціатив: Україна зробить те, те і те — цього не було почуто від президента Зеленського у Вільнюсі й цього разу. Мої колеги і я сподівалися, що ми почуємо про якісь конкретні кроки, які Україна зобов’язалася пройти на прискореному шляху до Європейського союзу і НАТО. Цього чекали від Зеленського, але він того шансу не використав”, — зазначив Чернишук.
Журналіст повідомив, що наразі єдиною конкретною ініціативою від президента України є проведення чемпіонату Європи з баскетболу спільно з Литвою.
“Від Зеленського чекали повідомлення, що вже зроблено і що Україна ще планує зробити. Було б логічно показати фундамент і шлях України. Але тієї ініціативи “наш шлях” не було”, — зауважив Чернишук.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 32.04Продаж 32.42
- Актуальне
- Важливе