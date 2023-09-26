Від жовтня WhatsApp не підтримуватиме пристрої зі старими версіями Android

Інформація про це з'явилась на офіційному сайті застосунку.

Наразі додаток підтримує пристрої з ОС Android 4.1. Для власників Apple нічого не зміниться - додаток і надалі підтримуватиме пристрої з iOS 12 і новішими версіями.



"Щоб забезпечити відповідність останнім досягненням у сфері технологій, ми періодично припиняємо підтримку старіших версій операційних систем, спрямовуючи ресурси на підтримку новіших", - коментується у заяві.

Зазначається, що якщо підтримка вашої операційної системи припиниться, ви завчасно отримаєте сповіщення та кілька нагадувань оновити пристрій, щоб і надалі користуватися WhatsApp.