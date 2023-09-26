Від жовтня WhatsApp не підтримуватиме пристрої зі старими версіями Android
З 24 жовтня месенджер WhatsApp підтримуватиметься на пристроях з оперативними системами Android 5.0 і новішими версіями
Інформація про це з'явилась на офіційному сайті застосунку.
Наразі додаток підтримує пристрої з ОС Android 4.1. Для власників Apple нічого не зміниться - додаток і надалі підтримуватиме пристрої з iOS 12 і новішими версіями.
"Щоб забезпечити відповідність останнім досягненням у сфері технологій, ми періодично припиняємо підтримку старіших версій операційних систем, спрямовуючи ресурси на підтримку новіших", - коментується у заяві.
Зазначається, що якщо підтримка вашої операційної системи припиниться, ви завчасно отримаєте сповіщення та кілька нагадувань оновити пристрій, щоб і надалі користуватися WhatsApp.
- Месенджер Марка Цукерберга WhatsApp вирішив не запускати в Росії нову функцію каналів (WA Channels), як у Telegram, через загрозу блокування.
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