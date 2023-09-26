Нова функція каналів у WhatsApp буде недоступна для росіян

Про це інформує Гаджетонус.

Майже два тижні месенджер дає можливість будь-кому, хто бажає, створити свій канал, проте не в Росії. Продукт не буде доступний для користувачів усередині РФ найближчим часом, адже роскомнагляд і держдума країни заявляли про можливість блокування WhatsApp, якщо той буде мати функції для масового розповсюдження інформації.

Роскомнагляд намагався запобігати розповсюдженню так званих ворожих каналів із "забороненою інформацією". Заступник голови комітету держдуми Росії з питань інформаційної політики Антон Горєлкін також загрожував WhatsApp блокуванням.

Що передувало

Нагадаємо, 13 вересня стало відомо, що WhatsApp запускає канали, за аналогом Telegram. У 150 країнах вже можна користуватися новою функцією. Користувачі матимуть змогу шукати канали для підписки, які будуть автоматично сортуватися за їхньою країною.

Згодом же Росія висловила пропозицію про блокування застосунку на території своєї країни.

Новини WhatsApp

27 липня у застосунок WhatsApp додали функцію, яка дає змогу користувачам обмінюватися відеоповідомленнями.

9 серпня месенджер представив нову функцію – спільний доступ до екрана для поліпшення якості відеодзвінків на своїй платформі.