WhatsApp запустив функцію каналів як у Telegram
Месенджер Марка Цукерберга WhatsApp запустив у застосунку нову функцію каналів за аналогом Telegram Павла Дурова
Про це інформує пресслужба.
"Сьогодні ми запускаємо канали WhatsApp у понад 150 країнах, щоб надавати приватний спосіб отримувати важливі для вас новини. Ми вітаємо тисячі організацій, спортивних команд, митців і лідерів думок, за якими тепер можуть стежити користувачі безпосередньо у WhatsApp", – йдеться в заяві.
Повідомляється, що канали – це окремий розділ від бесід і присутність користувача не відображається іншим підписникам.
Крім того, месенджер представив оновлення.
Фото: WhatsApp
Покращений каталог: тепер користувач може переглядати нові, найактивніші й популярні канали, а також шукати канали для відстеження, які автоматично відфільтровано за країною.
Реакції: доступна реакція зі смайлами для відгуку на повідомлення та перегляд її загальної кількості. Реакція не відображатиметься для підписників.
Редагування: незабаром адміністратори зможуть вносити зміни у свої оновлення протягом щонайбільше 30 днів.
Пересилання: коли підписник пересилатиме оновлення до бесід чи груп, воно міститиме посилання на канал, щоб люди могли дізнатися більше.
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