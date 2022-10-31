Відео опублікувала Держприкордонслужба України.

Спочатку окупанти обстрілювали позиції українських військових із мінометів, а також реактивної й ствольної артилерії. Тоді вирішили йти на штурм двома взводами піхоти разом із бойовою технікою. Проте прикордонники розбили наступ противника, знищили техніку та змусили ворога втікати, полишаючи своїх загиблих та поранених.

"У результаті бою прикордонники відбили жорстокий штурм ворога та взяли в полон 35-річного пораненого контрактника з Ростовської області. Полоненому було надано необхідну медичну допомогу й передано для поповнення обмінного фонду", – розповідають у Держприкордонслужбі.

У Харківській області Збройні сили України воюють за звільнення 24 населених пунктів.

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