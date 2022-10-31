ЗСУ залишилось деокупувати понад два десятки населених пунктів на Харківщині, — Синєгубов
Збройні сили України воюють за звільнення 24 населених пунктів у Харківській області
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.
"Наші Збройні сили ведуть активну боротьбу за звільнення наших територій. У нас ще залишилися під окупацією в середньому 24 населені пункти. Чому я кажу "в середньому", тому що ситуація дійсно міняється на фронті, вона мінлива. Однак наші ЗСУ роблять усе можливе для того, щоб якнайшвидше повністю звільнити область", - сказав Сиєнегубов.
Він наголосив, що окупанти чинять активний спротив і не мають наміру відступати.
За словами чиновника, наразі лінія фронту змінилася, тож триває робота з укріплення позицій, однак укріплюється і противник.
"Будуються оборонні та фортифікаційні споруди. У нас, нагадаю, 315 кілометрів кордону з Російською Федерацією. Росіяни так само укріплюються зі своєї території. Дійсно, в них ведеться будівництво по укріпрайонах, бетонних спорудах", - сказав Синєгубов.
- Уранці 31 жовтня російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Харкові.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.35
Купівля 39.35Продаж 40.04
-
EUR
Купівля 38.47Продаж 39.31
- Актуальне
- Важливе