Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

"Наші Збройні сили ведуть активну боротьбу за звільнення наших територій. У нас ще залишилися під окупацією в середньому 24 населені пункти. Чому я кажу "в середньому", тому що ситуація дійсно міняється на фронті, вона мінлива. Однак наші ЗСУ роблять усе можливе для того, щоб якнайшвидше повністю звільнити область", - сказав Сиєнегубов.

Він наголосив, що окупанти чинять активний спротив і не мають наміру відступати.

За словами чиновника, наразі лінія фронту змінилася, тож триває робота з укріплення позицій, однак укріплюється і противник.

"Будуються оборонні та фортифікаційні споруди. У нас, нагадаю, 315 кілометрів кордону з Російською Федерацією. Росіяни так само укріплюються зі своєї території. Дійсно, в них ведеться будівництво по укріпрайонах, бетонних спорудах", - сказав Синєгубов.

Уранці 31 жовтня російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Харкові.

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