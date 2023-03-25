Відбір на Євро-2024: результати усіх матчів 24 березня
У п'ятницю, 24 березня, були зіграні 8 матчів першого туру кваліфікації Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська команда пропускає 1-й тур відбору. У 2-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє з Англією. Матч пройде 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".
Також у групі C змагаються Північна Македонія та Мальта - ці команди зіграли матч 1-го туру 2:1 на користь македонців. З ідентичним рахунком Англія перемогла Італію.
Транслятором усіх матчів відбору Євро-2024 є медіасервіс Megogo.
Євро-2024
Кваліфікація. 1-й тур
24 березня
Група B
Гібралтар - Греція 0:3
Голи: Масурас, 11, Сіопіс, 45, Бакасетас, 58
Франція - Нідерланди 4:0
Голи: Грізманн, 2, Упамекано, 8, Мбаппе, 21, 88
Група E
Чехія - Польща 3:1
Голи: Крейчі, 1, Чванчара, 3, Кухта, 64
Молдова - Фарерські острови 1:1
Голи: Ніколаєску, 87 (пен.) - Міккельсен, 27
Група F
Австрія - Азербайджан 4:1
Голи: Забітцер, 28, 50, Грегорич, 29, Баумгартнер, 69
Швеція - Бельгія 0:3
Голи: Лукаку, 35, 49, 83
Група G
Болгарія - Чорногорія 0:1
Гол: Крстович, 70
Сербія - Литва 2:0
Голи: Тадіч, 16, Влаховіч, 53
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