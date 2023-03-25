Відбір на Євро-2024: результати усіх матчів 24 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українська команда пропускає 1-й тур відбору. У 2-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє з Англією. Матч пройде 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Також у групі C змагаються Північна Македонія та Мальта - ці команди зіграли матч 1-го туру 2:1 на користь македонців. З ідентичним рахунком Англія перемогла Італію.

Транслятором усіх матчів відбору Євро-2024 є медіасервіс Megogo.

Євро-2024

Кваліфікація. 1-й тур

24 березня

Група B

Гібралтар - Греція 0:3

Голи: Масурас, 11, Сіопіс, 45, Бакасетас, 58

Франція - Нідерланди 4:0

Голи: Грізманн, 2, Упамекано, 8, Мбаппе, 21, 88

Група E

Чехія - Польща 3:1

Голи: Крейчі, 1, Чванчара, 3, Кухта, 64

Молдова - Фарерські острови 1:1

Голи: Ніколаєску, 87 (пен.) - Міккельсен, 27

Група F

Австрія - Азербайджан 4:1

Голи: Забітцер, 28, 50, Грегорич, 29, Баумгартнер, 69

Швеція - Бельгія 0:3

Голи: Лукаку, 35, 49, 83

Група G

Болгарія - Чорногорія 0:1

Гол: Крстович, 70

Сербія - Литва 2:0

Голи: Тадіч, 16, Влаховіч, 53