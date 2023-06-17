Відбір на Євро-2024: розклад матчів і трансляцій 17 червня
У суботу, 17 червня, будуть зіграні 11 матчів 3-го туру кваліфікації Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
Кваліфікація. 3-й тур
17 червня
Група А
19:00 Норвегія - Шотландія (Трансляція - Megogo)
21:45 Кіпр - Грузія (Трансляція - Megogo)
Група Е
21:45 Албанія - Молдова (Трансляція - Megogo)
21:45 Фарери - Чехія (Трансляція - Megogo)
Група F
19:00 Азербайджан - Естонія (Трансляція - Megogo)
21:45 Бельгія - Австрія (Трансляція - Megogo)
Група G
16:00 Литва - Болгарія (Трансляція - Megogo)
19:00 Чорногорія - Угорщина (Трансляція - Megogo)
Група J
16:00 Люксембург - Ліхтенштейн (Трансляція - Megogo)
21:45 Ісландія - Словаччина (Трансляція - Megogo)
21:45 Португалія - Боснія і Герцеговина (Трансляція - Megogo)
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У п'ятницю, 16 червня, збірна України зіграла у Скоп'є проти Північної Македонієї в матчі кваліфікації Євро-2024. Еспресо провів текстовий онлайн гри.
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