Відбір на Євро-2024: стало відомо, де пройде матч Україна - Англія

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на сайт УАФ.

Збірна України та Англії зіграють у 5-му турі відбіркового раунду ЧЄ - 9 вересня. Господарем матчу буде наша збірна, проте через війну поєдинок не може пройти в Україні.

Домашнім стадіоном для збірної України стане "Тарчинська Арена" у польському Вроцлаві. На зустріч зможуть прийти 45 тис. фанатів. Цікаво, що на цій арені проводились матчі Євро-2012.

Україна у відборі на Євро-2024

У 4-му турі Україна перемогла Мальту 1:0, набрала 6 очок та залишилася на другому місці в турнірній таблиці. Лідирує з 9 пунктами Англія. Північна Македонія та Італія мають по 3 бали. Мальта не набрала жодного очка та йде в групі C останньою.

Кваліфікація Євро-2024: Турнірна таблиця групи збірної України після 4-го туру:

Фото: flashscore