Відбирають у місцевих документи і обіцяють віддати в понеділок: На Запоріжжі РФ намагається обманом організувати святкування 9 травня
Російські загарбники насильно намагаються створити "картинку" святкувань 9 травня на окупованих територіях Запорізької області
Про це повідомили у звіті Запорізької ОВА.
Для того, аби реалізувати "картинку" святкування 9 травня окупанти вдаються до різних нечесних способів.
"Наприклад, в Енергодарі відбирають у місцевих документи і обіцяють віддати саме 9 травня - у сподіванні, що велика кількість українців збереться в одному місці та створить необхідну картинку для російських телеканалів. Щоправда свій парад в місті вони називають не парадом, а акцією безсмертний полк.ю але це справи не змінює. Для того, аби провести пабєдобєсний захід в Енергодарі перекривають рух у частині міста та виїзди з дворів. У Кам’янці-Дніпровській змушують у понеділок прийти на роботу та взяти участь у параді", - розповіли в ОВА.
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