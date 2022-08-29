Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"До 2019 року в Україну приїжджали делегації НАТО, дивилися на свої папери й формально визначали впроваджені стандарти для України. Зараз відбулася інтеграція України у західну оборонну систему", - зазначив Ващук.

За словами дипломата, першою провісницею була президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ще на початку війни вона сказала про українців: "Ви є одними з нас". Відбувся великий психологічний перелом серед керівників західного світу", - підкреслив Ващук.

24 серпня президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на майже $3 млрд.

Також до державного бюджету України 24 серпня надійшло 3 з 4,5 млрд доларів безповоротної грантової допомоги від США, яку вони обіцяли раніше.

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