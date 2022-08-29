Відбулася інтеграція України у західну оборонну систему, - дипломат Ващук
Дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні, бізнес-омбудсмен України Роман Ващук зауважив, що за шість місяців війни відбулося переозброєння української армії найсучаснішими видами зброї країн НАТО
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"До 2019 року в Україну приїжджали делегації НАТО, дивилися на свої папери й формально визначали впроваджені стандарти для України. Зараз відбулася інтеграція України у західну оборонну систему", - зазначив Ващук.
За словами дипломата, першою провісницею була президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ще на початку війни вона сказала про українців: "Ви є одними з нас". Відбувся великий психологічний перелом серед керівників західного світу", - підкреслив Ващук.
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