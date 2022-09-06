Відбулось певне просування ЗСУ на Луганщині, - Гайдай

Про це в ефірі Еспресо заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Луганська область тримається. Декілька сотень метрів за вчорашній день додалось, які наші військові контролюють. Були відбиті атаки і відбулось певне просування. Там закріпились наші захисники", - сказав він.

Гайдай додав, що величезна кількість "бавовни" сталась на території будівель, які займали окупанти.

"Це склади БК, техніка і особовий склад. За минулий тиждень росіяни втратили 400 людей особового складу в різних місцях і десь близько сотні одиниць техніки, яка там перебувала. Сподіваюсь, найближчим часом, ми почуємо ще гарні новини від наших захисників", - підсумував очільник ОВА.