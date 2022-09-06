Відбулось певне просування ЗСУ на Луганщині, - Гайдай
Українські військові просунулись на декілька сотень метрів вглиб Луганської області
Про це в ефірі Еспресо заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Луганська область тримається. Декілька сотень метрів за вчорашній день додалось, які наші військові контролюють. Були відбиті атаки і відбулось певне просування. Там закріпились наші захисники", - сказав він.
Гайдай додав, що величезна кількість "бавовни" сталась на території будівель, які займали окупанти.
"Це склади БК, техніка і особовий склад. За минулий тиждень росіяни втратили 400 людей особового складу в різних місцях і десь близько сотні одиниць техніки, яка там перебувала. Сподіваюсь, найближчим часом, ми почуємо ще гарні новини від наших захисників", - підсумував очільник ОВА.
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