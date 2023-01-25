Про це повідомляє Еспресо.TV.

У середу, 25 січня, у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування фінальної частини Ліги націй, де виступлять чотири найсильніші команди турніру.

За його підсумками сформувалися півфінальні пари Іспанія - Італія та Нідерланди - Хорватія.

Вирішальні матчі Ліги націй прийматимуть Нідерланди. Півфінали відбудуться 14 та 15 червня, матч за третє місце та фінал - 18 червня.

Україна за підсумками нинішнього розіграшу Ліги націй залишилася у другому дивізіоні. Наша команда поступилася у боротьбі за путівку в найсильнішу лігу Шотландії та випередила у групі Ірландію та Вірменію.

Переможець Ліги націй визначиться втретє. У 2019 році турнір виграла Португалія, у 2021-му - Франція.

27 вересня 2022 року збірна України зіграла внічию проти Шотландії у 6-му турі Ліги націй та не змогла вийти до елітного дивізіону турніру.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb