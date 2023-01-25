Відбулося жеребкування 1/2 фіналу Ліги націй
У півфіналі Ліги націй у червні 2023 року Іспанія зустрінеться з Італією, а Нідерланди зіграють з Хорватією
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У середу, 25 січня, у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування фінальної частини Ліги націй, де виступлять чотири найсильніші команди турніру.
За його підсумками сформувалися півфінальні пари Іспанія - Італія та Нідерланди - Хорватія.
Вирішальні матчі Ліги націй прийматимуть Нідерланди. Півфінали відбудуться 14 та 15 червня, матч за третє місце та фінал - 18 червня.
Україна за підсумками нинішнього розіграшу Ліги націй залишилася у другому дивізіоні. Наша команда поступилася у боротьбі за путівку в найсильнішу лігу Шотландії та випередила у групі Ірландію та Вірменію.
Переможець Ліги націй визначиться втретє. У 2019 році турнір виграла Португалія, у 2021-му - Франція.
- 27 вересня 2022 року збірна України зіграла внічию проти Шотландії у 6-му турі Ліги націй та не змогла вийти до елітного дивізіону турніру.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.56
-
EUR
Купівля 42.49Продаж 43.46
- Актуальне
- Важливе