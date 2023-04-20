Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Зараз відбуваються глобальні геополітичні зміни. Триває глобальне переформатування геополітичної карти світу. Китай, Індія, Єгипет позиціюватимуть себе новими світовими лідерами та не хочуть приєднуватися до війни Росії з Україною, до жодної зі сторін. Регіональні лідери та країни, які претендують на глобальне лідерство, змінюють свої позиції, намагаючись визначити вигідні для себе умови", - зауважив Самусь.

За словами військового експерта, зараз дійсно відбуваються важливі зміни, які виштовхують Росію з глобального ринку озброєнь.

"Наприклад, Індія з великим дисконтом зараз купує російську нафту, але говорить, що діє у власних національних інтересах. Вони продовжують проєкти, які починали з Росією в оборонній промисловості, а нові проєкти вже не будуть підписувати й укладати з Росією, вважаючи такі кроки ризикованими в майбутньому. Так само відбуватиметься з більшістю країн світу, які не будуть ризикувати своєю репутацією. Росія втрачає свої технологічні переваги, які мали на ринках Індії, Африки у співробітництві з Китаєм. Зараз відбуваються дійсно важливі зміни, які виштовхують Росію з глобального ринку озброєнь", - підкреслив Самусь.