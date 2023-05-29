Про це йдеться у дослідженні Українського інституту майбутнього.

Більшість опитаних відзначають зміни емоційно-психологічного стану, 39% кажуть про його погіршення. Проте дослідники зазначають, що у порівнянні з опитуванням грудня 2023 року середня оцінка емоційно-психологічного стану українців все ж дещо покращилась.

При цьому на психоемоційний стан українців впливає відчуття небезпеки, яку 26% опитаних відчувають навіть удома. Це особливо притаманно жителям сходу та півдня України.

Крім того, від 39% до 44% респондентів вважають небезпечним перебування поза своєю оселею - на роботі, у громадських місцях та закладах, просто неба на вулиці.

Фізичний стан більшість українців характеризують як задовільний або навіть хороший, проте у 34% опитаних виникає відчуття погіршення їхнього фізичного стану порівняно з попереднім місяцем. При цьому за результатами аналогічного опитування у грудні 2023 року оцінки фізичного стану були майже такі самі.

45% респондентів постійно або часто відчувають швидку стомлюваність, 44% - почуття млявості чи втоми, 39% повідомили про стурбований чи уривчастий сон, 38% - про надмірно раннє пробудження, 37% - про почуття тривоги чи страху. При цьому 15% опитаних мають проблеми з розладами сну, 2% - у гострому стані.

Стани, притаманні емоційній тривожності, характерні для 17% опитаних, гостра емоційна тривожність - для 3%.

Загалом 82% вживають алкогольні напої, проте регулярно або часто - 18%. 28% опитаних зізнаються, що збільшили вживання алкоголю після початку повномасштабної війни, 26% - що й надалі вживають алкоголю більше, ніж до повномасштабної війни. 16% респондентів назвали вживання алкоголю важливим способом розслабитись та відпочити.