Відчуття небезпеки, стомлюваність, порушення сну: як українці оцінюють зміни самопочуття
Переважна більшість українців оцінює свій психоемоційний стан як задовільний, проте значна частина відзначає негативні прояви
Про це йдеться у дослідженні Українського інституту майбутнього.
Більшість опитаних відзначають зміни емоційно-психологічного стану, 39% кажуть про його погіршення. Проте дослідники зазначають, що у порівнянні з опитуванням грудня 2023 року середня оцінка емоційно-психологічного стану українців все ж дещо покращилась.
При цьому на психоемоційний стан українців впливає відчуття небезпеки, яку 26% опитаних відчувають навіть удома. Це особливо притаманно жителям сходу та півдня України.
Крім того, від 39% до 44% респондентів вважають небезпечним перебування поза своєю оселею - на роботі, у громадських місцях та закладах, просто неба на вулиці.
Фізичний стан більшість українців характеризують як задовільний або навіть хороший, проте у 34% опитаних виникає відчуття погіршення їхнього фізичного стану порівняно з попереднім місяцем. При цьому за результатами аналогічного опитування у грудні 2023 року оцінки фізичного стану були майже такі самі.
45% респондентів постійно або часто відчувають швидку стомлюваність, 44% - почуття млявості чи втоми, 39% повідомили про стурбований чи уривчастий сон, 38% - про надмірно раннє пробудження, 37% - про почуття тривоги чи страху. При цьому 15% опитаних мають проблеми з розладами сну, 2% - у гострому стані.
Стани, притаманні емоційній тривожності, характерні для 17% опитаних, гостра емоційна тривожність - для 3%.
Загалом 82% вживають алкогольні напої, проте регулярно або часто - 18%. 28% опитаних зізнаються, що збільшили вживання алкоголю після початку повномасштабної війни, 26% - що й надалі вживають алкоголю більше, ніж до повномасштабної війни. 16% респондентів назвали вживання алкоголю важливим способом розслабитись та відпочити.
- Раніше спеціальний радник Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Мішель Казачкін заявив, що чверть населення України має ризики отримати важкі психічні розлади через війну.
- Уряд оголосив про створення Координаційного центру з психічного здоров’я для допомоги військовим та цивільним.
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