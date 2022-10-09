Відкрилася ще одна катастрофа путінського режиму, - Піонтковський
Політолог Андрій Піонтковський зазначив, що саме мобілізація поховає путінський режим
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Мобілізація у РФ - це абсолютно те саме, як Микола II роздав гвинтівки мільйонам селян, які врешті-решт повернулися з цими гвинтівками до Петрограда й там нагородили такого, що ми з вами на всьому пострадянському просторі понад 100 років розгрібаємо", - пояснив Піонтковський.
Політолог також додав, що 200 тисяч росіян вже втекли від призову за кордон.
"І втекли хто - люди, які мали закордонні паспорти, кошти, якісь зв’язки. Втік середній клас. А всю робітничо-селянську Росію, яка вважалася його глибинним народом, Путін відправив на смерть. Зараз відкрилася ще одна катастрофа його режиму - все ж розікрали в армії. Це не 300 тисяч - він мільйон збирається призвати, а там немає ні спорядження, ні одягу, починаючи з елементарного - черевиків і трусів", - зауважив Піонтковський.
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