Про це він заявив у зверненні до учасників і гостей Чорногорського безпекового форуму.

"Санкції проти Росії - це обов'язково. Вони мають не просто діяти, а регулярно посилюватися, щоб держава-агресор не встигала адаптуватися. Я вдячний всім, хто підтримує таку політику, і вдячний усім, хто працює разом із нами для того, щоб кожен російський убивця і кат отримав законне покарання", - зауважив президент.

Він додав, що не сумнівається в перемозі України, та що "ми можемо повернути мир і свободу всій українській території". За словами Володимира Зеленського, успіхи українських військових на передовій це доводять.

"Але я хочу, щоб можна було сказати, що не сумніваюся й у повній безпеці Європи та кожного з наших народів після цієї війни. Це також можливо. Ми знаємо правильні відповіді на ключові запитання нашого часу, а отже, мир буде. Я дякую вам за увагу, дякую за підтримку. Слава Україні", - наголосив він.

6 жовтня Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України. Він став відповіддю на незаконну анексію РФ української території, мобілізацію додаткових військ та відкриті ядерні погрози.

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