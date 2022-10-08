Росгвардія заблокувала середмістя Москви. Йдуть арешти військових, - ГУР

Таку оперативну інформацію через свій ТГ-канал о 17:15 за Києвом оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

"В російській столиці розпочався комплекс "заходів" спрямованих проти військових. Рух в центрі перекрито. В місто увійшли підрозділи Дивізії оперативного призначення імені Фелікса Дзержинського - "еліти" Росгвардії. Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції", - йдеться у повідомленні від ГУР.

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За даними української воєнної розвідки, відбуваються "численні арешти, затримання та блокування військових".

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"Натомість, всі військові підрозділи по периметру Москви приведено у підвищену бойову готовність", - наголошує ГУР.

Довідка

З визволенням Харківщини та початком активного контрнаступу ЗСУ на Херсонщині в Москві посилилися тертя між Кремлем, ФСБ та ПВК - з одного боку й Міноборони - іншого.

Через очільника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина й призначеного Кремлем керівника Чечні Рамзана Кадирова Путін і його оточення роблять винними в провалі на українських фронтах саме верхівку Генштабу РФ. Ті ж, своєю чергою, судячи з відкритих джерел, не розуміють сенсу розв'язаної Путіним війни проти України й визнають свою безпорадність перед опором українців та консолідованою допомогою Україні з боку міжнародної спільноти, зокрема, у вигляді передових зразків озброєння, яким значно поступається російська сторона.

Кадировців ж, як і моблізованих на фронт під егідою ПВК "Вагнера" ув'язнених, кадрові російські офіцери, за даними незалежних російських політологів та опозиціонерів, оцінюють як аналог "загороджувальних загонів".

Не погоджувалися у Міноборони РФ, як свідчить низка повідомлень, і з влаштованою Путіним повальною мобілізацією, за незадовільне проведення якої Кадиров та Пригожин теж критикують головне військове відомство РФ.

Також слід нагадати, що після підриву Кримського (Керченського) мосту ранком суботи, 8 жовтня 2022 року, який, на думку радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, могло організувати ГРУ Міноборони аби в такий спосіб підставити ФСБ, що відповідає за безпеку цього стратегічного об'єкту окупантів, призначено "командувача Об'єднаного угрупування військ (Росії - ред.) у районі проведення СВО (спеціальної військової операції - ред.)", яким став генерал армії країни-агресора Сергій Суровікін.

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