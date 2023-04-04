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Відкритий лист телеканалу ЕСПРЕСО до Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Національної ради України з питань телебачення

4 квітня, 2023 вiвторок
14:20
Новини

Щодо вчинення умисних дій посадовими та службовими особами Концерну РРТ, які несуть загрози національній безпеці України

Шановний пане Президенте! 

Шановні пані та панове! 

Ми, телеканал Еспресо, звертаємося з вимогою відновити наше законне мовлення в цифровому ефірі. 4 квітня виповнюється рік відтоді, як мовлення телеканалу в цифровій мережі Т2 було відключено  працівниками концерну РРТ без жодних законних підстав. Попри наші численні звернення, ми досі не отримали жодної відповіді від органів влади щодо відновлення нашого мовлення.

Петиція з вимогою повернути канал в ефір ще в липні минулого року набрала понад 25 000 голосів. Журналісти, науковці та культурні діячі надіслали свої звернення до української влади з вимогою повернути канал в ефір. Десятки міжнародних ЗМІ, серед яких New York Times, BBC, Al Jazeera та багато інших, цитували Еспресо щодо подій в Україні протягом останнього року.

Хочемо підкреслити, що Еспресо не зрадило своїх глядачів і залишається незалежним професійним патріотичним медіа, яке працює на перемогу України.

Журналісти Еспресо продовжують виконувати свою професійну діяльність навіть під обстрілами, про що свідчать отримані нагороди від командування Збройних Сил України. Наші відео та репортажі свідчать про злочини російської армії проти українського народу. 

У 2022 році журналіст Еспресо Віталій Портников став лауреатом премії імені Василя Стуса та Шевченківської премії, а кореспондентка Еспресо Б'янка Залевська була нагороджена орденом княгині Ольги ІІ ступеня Указом Президента України Володимира Зеленського

Та попри всі наші зусилля та визнання, Еспресо залишається поза ефіром, і за рік повномасштабної війни жодних коментарів щодо роботи телеканалу ні від влади, ні від медіарегулятора не надходило. 

Ця ситуація негативно вплинула не лише на наш канал, але й на стан захисту свободи слова в Україні взагалі. Щорічний звіт Державного департаменту США характеризує українські ЗМІ як "частково вільні" і саме в цьому контексті згадує про відключення каналу Еспресо від цифрового ефіру.

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" оприлюднила заяву, в якій звертає увагу, що вже рік українські інформаційні канали, які ведуть цілодобове мовлення, - "Еспресо", "5 канал" та "Прямий" - виключені з цифрового ефіру. "Репортери без кордонів" закликають українську владу якнайшвидше вирішити проблему повернення цих телеканалів до цифрового ефіру.

Свобода слова є фундаментальним правом людини згідно Європейської конвенції про захист прав людини та, а в процесі розширення Євросоюзу гарантія свободи ЗМІ належить до ключових показників готовності країни стати частиною ЄС. Ми всі однаково розуміємо,  що ситуація з відключенням незалежних телеканалів може перешкодити розгляду заявки України на членство в ЄС і затримати її на роки.  Тому питання захисту прав телеканалу Еспресо на цифрове мовлення має значення не лише для захисту свободи слова, але і для всієї євроінтеграції України взагалі. І саме від дій влади залежить те, наскільки успішною вона буде.

Ми вкотре звертаємося до влади із запитанням, коли канал Еспресо буде повернуто до цифрового мовлення? Сподіваємося, що Українська Держава невідкладно відновить наші законні права на мовлення, та забезпечить дотримання свободи слова в Україні.

Вимагаємо повернути Еспресо в цифровий ефір!

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