Відкрито збір на автомобіль для бійців 74 батальйону 102 бригади
"Ми обов’язково виженемо це російське дрантя з рідної України" — говорять захисники, що знаходяться на “нулі” Запорізького напрямку
Для виконання бойових завдань їм вкрай необхідні надійні колеса, що допоможуть і навіть врятують життя.
Відомо, що автомобілі на фронті - це витратний матеріал. Машини працюють в надзвичайно інтенсивному режимі та часто потрапляють під ворожі обстріли тому швидко виходять з ладу.
Зараз підтримка наших захисників є найважливішою. Ми не маємо права втомлюватися, бо не втомлюються наші воїни!.
Віддячмо нашим котикам донатами.
Наша ціль: 300 000 гривень
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5375 4112 0556 9143
Перемога зовсім скоро, давайте разом її наближати!!!
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