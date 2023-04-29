Відкрито збір на автомобіль для бійців 74 батальйону 102 бригади

Для виконання бойових завдань їм вкрай необхідні надійні колеса, що допоможуть і навіть врятують життя.

Відомо, що автомобілі на фронті - це витратний матеріал. Машини працюють в надзвичайно інтенсивному режимі та часто потрапляють під ворожі обстріли тому швидко виходять з ладу.

Зараз підтримка наших захисників є найважливішою. Ми не маємо права втомлюватися, бо не втомлюються наші воїни!.

Віддячмо нашим котикам донатами.

Наша ціль: 300 000 гривень

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Перемога зовсім скоро, давайте разом її наближати!!!