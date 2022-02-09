"Відлповідальність за цих людей точно на Зеленському": нардепка Іонова про викритих на хабарництві "слуг" Трухіна, Кузьміних, Юрченка

Про це вона сказала у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Мені здається, що в українського суспільства алергія на ці "пиріжки", тому що ці новини перезаповнили інформаційний простір. Відповідальність за цих людей точно на Зеленському. Якщо ми говоримо про народних депутатів, він особисто говорив, що з кожним провів інтерв'ю, і розказував, які вони мають чесноти, моральні цінності і все інше. Те саме стосується і міста Києва, просто якісь "торговці". Якщо говорити про нардепів - Брагар, Трухін, Юрченко і Кузьміних. Ми мало дуже чули їх виступів у парламенті", - вважає Іонова.



На її думку, суспільство знає про цих нардепів тільки з корупційних питань.



"Мені прикро, що Зеленський збрехав суспільству, коли сказав, що привів чесних і найкращих, якщо хтось порушить закон - він подасть у відставку. Мені прикро, що він прогавив той шанс, коли маючи всю повноту влади, він показує свій авторитаризм, сигнали поведінки Януковича", - сказала нардепка.



Іонова додала, що найгірше, що люди бачать - бездіяльність ДБР та антикорупційних органів.



"Тепер ми розуміємо, чому затягували конкурс на керівника САП, але тут ще інший недолік, - те, що втратили довіру МВФ та західних партнерів, тому що двічі Зеленський збрехав, що голова буде призначений за чесним конкурсом", - підсумувала вона.





Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.

28 січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали народного депутата від "Слуги Народу" Сергія Кузьміних.