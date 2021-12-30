"Відмили" сотні млн грн на фіктивному продажі пального: СБУ викрила конвертцентр

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



За попередньою інформацією, зловмисники завдали державі збитків на сотні млн грн.



Слідчі з'ясували, що організаторами оборудки були керівники кількох комерційних структур. Вони також залучили фіктивні фірми.



Зловмисники підробляли звіти та вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.



Крім того, для приховування чорної бухгалтерії вони використовували індивідуальні сейфи компанії, яка надає послуги зі зберігання речей і документів.



Під час обшуків поліція виявила комп’ютери, засоби зв’язку та електронні носії інформації з доказами протиправної діяльності; печатки й фінансово-господарську документацію фіктивних фірм.



Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.



Зараз триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних.



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