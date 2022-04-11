Відмова світу від російської нафти не призведе до зростання цін на неї, - радник Зеленського

Про таке розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко в онлайн-інтерв’ю південнокорейському виданню MoneyS, передає пресслужба ОПУ.

Він зазначив, що російський експорт сирої нафти фактично неухильно зростав після початку війни в Україні й минулого місяця сягнув 4,7 млн барелів.

"Путін тільки на нафті отримує 1 мільярд доларів щодня. Європейські країни навіть збільшили імпорт російської нафти", - сказав Устенко.

Радник Зеленського звернув увагу на те, що, наприклад, Німеччина зараз має найбільші запаси нафти в історії, і, за словами німецького міністра енергетики, продовжуватиме імпортувати російську нафту.

Устенко заявив, що із запровадженням ембарго на нафту з РФ ціни у світі не почнуть суттєво зростати.

"Офіс президента провів симуляцію - що буде, якщо додаткові поставки нафти не відбуватимуться, що є найгіршим сценарієм. У результаті ми зрозуміли, що зростання ціни на нафту знову повернеться до нормальних показників за кілька тижнів. Деякі європейські країни побоюються, що може статися інфляція. Однак на ринку відбудеться швидка корекція, і ціни знову повернуться до прийнятного рівня. Причина, з якої я вважаю, що ціна на нафту впаде, полягає в тому, що на ринок надходитиме додаткова сира нафта з Латинської Америки та Близького Сходу", – пояснив радник президента.



За його словами, Росія продовжуватиме продавати свою нафту дешево, навіть за ціною, наполовину нижчою за міжнародні ціни. І навіть якщо Захід у майбутньому значно скоротить імпорт, російську нафту можуть купувати Індія та Китай, проте РФ має обмежені можливості постачати свою нафту, адже її танкерний флот доволі невеликий.



Устенко закликав світ "перекрити грошовий потік для президента Росії Володимира Путіна - припинити імпортувати криваву російську нафту й газ".