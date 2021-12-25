Відносини міцні, як ніколи: Посольство США оприлюднило заяву на честь 30-річчя визнання Незалежності України
У посольстві США у 30-ту річницю визнання Незалежності України заявили, що зараз відносини між країнами міцні, як ніколи
Про це йдеться у заяві посольства США в Україні у facebook.
Дипломати нагадали, що 25 грудня відзначається 30 років відтоді, як Сполучені Штати офіційно визнали Україну як незалежну і суверенну державу.
"Сьогодні ми відзначаємо 30 років відтоді, як Сполучені Штати офіційно визнали Україну як незалежну і суверенну державу. Відносини між США та Україною зараз міцні, як ніколи, оскільки ми разом працюємо над забезпеченням суверенітету та територіальної цілісності України та створенням процвітаючого, демократичного та євроатлантичного майбутнього України", - йдеться у заяві.
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